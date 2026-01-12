Fratel Biagio Conte, una vita la sua spesa al servizio degli ultimi, dei poveri e degli emarginati. Come fosse un santo laico, ha pronunciato i voti di povertà, castità e obbedienza senza entrare in alcun ordine religioso e si è messo in cammino, vestito di un saio e un bastone, senza cellulare né tv, né mezzi di comunicazione “moderni”. Un missionario laico, un eremita, un pellegrino, un servo del Signore che s’è fatto povero tra i poveri, per dare loro voce e urlare al mondo che una società che «lascia indietro i più deboli, non è una società giusta, e prima o poi andrà in crisi, in rovina».





A Palermo, ha fondato nel 1993 la Missione Speranza e Carità, che accoglie e assiste ancora oggi, in gratuità, senza distinzione di etnia, fede o condizione, centinaia di fratelli senza fissa dimora, poveri, migranti ed emarginati, offrendo pasti, assistenza medica e un ambiente di fratellanza, ha creato poi altre strutture di accoglienza come la “Cittadella del Povero e della Speranza”, la “Città della Gioia” e “ La Valle Porta della Speranza”. Fratel Biagio, una vita in dono, una voce profetica del nostro tempo, una fiaccola di Dio che ha diradato le tenebre di questa società.

È salito al cielo tra le braccia del Signore il 12 Gennaio 2023, a soli 59 anni, ha lasciato in dono la sua Fede, l’amore verso gli ultimi e il suo sogno di costruire una società più equa, giusta e rispettosa. Lo sguardo di Fratel Biagio, il suo sorriso, il suo ricordo, il suo impegno quotidiano e instancabile in favore dei poveri, resteranno per sempre scolpiti in maniera indelebile nei nostri cuori e nel cuore di tutti.

In occasione del terzo anniversario della sua salita al cielo, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), legato da fraterna e sincera amicizia con Fratel Biagio, sin dagli inizi dell’anno 2000, ha composto la poesia “Fratel Biagio, la tua voce risuona nel tempo”, ha il piacere di condividerla con tutti, in particolare con gli estimatori di Fratel Biagio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.