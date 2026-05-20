“È ora disponibile su Amazon “Bimbi a tavola con Pappablog: Guida pratica allo Svezzamento con ricette per bambini”, libro della Dott.ssa Maria Gabriella Dongarrà: una guida pratica e coinvolgente dedicata all’alimentazione complementare dei più piccoli.

Attraverso un dialogo autentico e quotidiano tra madre e figlio, il volume accompagna le famiglie in un percorso naturale che va dal primo assaggio fino alla conquista dell’autonomia a tavola. Un approccio semplice, empatico e concreto che rende lo svezzamento un momento sereno e consapevole.





Il libro è suddiviso in due sezioni principali. Nella prima, vengono affrontati in modo chiaro e accessibile i temi fondamentali dello svezzamento, seguendo le più recenti indicazioni della Piramide Alimentare della Dieta Mediterranea. Nella seconda parte, troviamo una ricca raccolta di ricette realizzate con ingredienti facilmente reperibili, pensate non solo per soddisfare il gusto dei bambini, ma per coinvolgere tutta la famiglia.

Un alleato prezioso per genitori che desiderano unire salute, gusto e semplicità nella crescita alimentare dei propri figli.

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