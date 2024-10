Un pomeriggio dedicato alla pulizia collettiva di un luogo di ritrovo pomeridiano dei giovani, ma anche e soprattutto un’occasione per prendersi cura insieme dello spazio pubblico e dar vita a un momento di condivisione e collaborazione. E’ quello che hanno trascorso, ieri, gli alunni dell’Istituto Superiore ‘Florio’, presso i campetti di Erice, dove gli alunni che non erano impegnati nei rientri pomeridiani a scuola o nella frequenza di corsi, hanno svolto l’attività partecipata di pulizia collettiva. Un pomeriggio d’impegno sociale, che ha visto i ragazzi alle prese con la raccolta differenziata dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio ericino, oltre che agire da monito ed esempio per gli altri loro coetanei che hanno avuto modo di apprezzarne i compiti e l’impegno profuso.

“Non si è trattato di una semplice raccolta di rifiuti – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – ma di una possibilità concreta di essere parte integrante e attiva del contesto che li riguarda, che rappresenta il loro mondo e la loro quotidianità, e di cui devono avere cura. La tutela ambientale è un argomento prioritario, tra gli altri, per i nostri studenti, e siamo soddisfatti dell’attenzione che, grazie alla scuola, riescono a prestarvi”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.