In occasione della festa dedicata a Maria Santissima del Soccorso, Patrona di Castellammare del Golfo, il comitato della Croce Rossa di Alcamo organizza la prima edizione dell’attività “Un Posto in Prima Fila”, un servizio destinato agli anziani e alle persone con disabilità che vorranno assistere alle processioni in programma il 19 e il 21 agosto prossimi nella cittadina marinara.

Il 19 agosto un numero limitato di persone potrà partecipare alla processione che si svolgerà in mare a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dalla Lega Navale sezione di Castellammare del Golfo e sulle quali saranno presenti i volontari CRI del nucleo OPSA (operatori polivalenti per il soccorso in acqua), pronti a garantire la massima sicurezza agli ospiti. Sarà anche allestito un gazebo al Porto Nuovo dove verranno ospitati tutti gli utenti che invece vorranno vedere la processione dalla terra ferma.

Il 21 agosto, in occasione della processione del simulacro di Maria SS del Soccorso per le vie della città di Castellammare, verrà allestito un gazebo presso Piazza Quattro Canti.

Previsto, a richiesta, il bus-navetta. Per usufruire di tali servizi si potrà contattare la responsabile dell’attività al numero 3890124016 (Luiselle).

I volontari della Croce Rossa provvederanno al trasporto gratuito degli utenti interessati presso le postazioni allestite e, al termine della processione, li riaccompagneranno a casa.

Un’attività nata in collaborazione tra CRI Alcamo, Comune di Castellammare del Golfo, nella persona del sindaco dott. Giuseppe Fausto, e il Presidente della Lega navale dott. Giuseppe Stabile. Un evento che offrirà momenti di condivisione di fede e tradizione, unirà l’intera comunità e favorirà il raggiungimento di obiettivi collettivi: primo fra tutti l’inclusione sociale.

