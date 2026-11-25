Palermo 25 novembre 2026 – Consegnato oggi al prefetto da una delegazione di donne della Cgil il documento “Vivere Palermo senza paure”, che ha come primo punto l’istituzione di una tavolo tecnico sulla sicurezza delle donne. “Siamo qui per chiedere più tutele e prevenzione, per chiedere di fare rete, di investire risorse per assicurare più sicurezza alle donne, che domandano di poter vivere la città senza avere paura – affermano la segretaria Bijou Nzirirane e Caterina Altamore, responsabile del coordinamento donne Cgil Palermo – Al tavolo con la Prefettura devono stare le associazioni di donne, il sindacato, le istituzioni, l’Asp e il Comune di Palermo. Tre anni fa era stata istituita una commissione pari opportunità: chiediamo al Comune di farla funzionare. E chiediamo al prefetto di farsi carico della sicurezza delle donne”.

La proposta ha raccolto piena disponibilità da parte di Giuseppina Addelfio, vice prefetto aggiunto, con la quale partirà il percorso assieme alla Cgil per la costituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza.

“Poter uscire la sera, tornare a casa, utilizzare i mezzi pubblici, frequentare i luoghi della socialità e attraversare strade e spazi urbani senza sentirsi esposte a molestie, intimidazioni o violenze rappresenta una condizione essenziale di libertà per ogni donna – hanno aggiunto Nzirirane e Altamore, assieme alle altre componenti della delegazione – Ormai ci si spaventa anche di fare una semplice passeggiata, di attraversare un giardino pubblico. Ci sono troppe strade al buio. Pure tra i viali dell’Università è diventato un problema camminare la sera, come ci segnalano le rappresentanti degli studenti. Ci vuole un lavoro a lungo termine, non basta ricordarsi della violenza sulle donne in una sola giornata. Siamo stanche di assistere a funerali, all’ennesima firma di un protocollo senza efficacia. Si intervenga prima che avvengano altri reati”.

Le donne hanno chiesto una mappatura delle zone percepite come a rischio in città, l’illuminazione dei punti luce non funzionante, dei sottopassi, delle fermate dei mezzi pubblici, degli accessi alla stazione, un piano predisposto con l’Amat per gli spostamenti serali e notturni, il rafforzamento della vigilanza.

Cgil Palermo e Coordinamento donne Cgil Palermo oggi partecipano alla manifestazione indetta da “Non una di meno” che partirà alle 16 da piazza Indipendenza.

























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