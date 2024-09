Riparte ufficialmente la rassegna culturale “Un tè con l’autore”, un appuntamento oramai consolidato per gli amanti della letteratura, della musica e delle arti performative. Il programma autunnale, coprirà i weekend da settembre a dicembre e sarà ricco di incontri, presentazioni e dibattiti, con un focus particolare su temi e personalità che hanno lasciato un segno nella cultura siciliana e oltre.

La nuova stagione si inaugura domenica 15 settembre 2024, e proseguirà fino al 15 dicembre 2024, con un calendario denso di eventi.

Ad aprire la rassegna sarà la presentazione del libro di Maurizio Carta che con il suo saggio “Romanzo urbanistico” indaga le profonde trasformazioni delle città contemporanee, immaginando futuri possibili all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione urbanistica. Subito dopo, sarà la volta dell’ultima opera di Maurizio Piscopo, “Ci hanno nascosto Danilo Dolci”, pubblicato da Navarra, che racconterà la figura del celebre sociologo e attivista siciliano.

“Una novità significativa di questa edizione – dice Rosa Di Stefano, ideatrice e direttrice della rassegna- sarà il formato più interattivo e dinamico degli eventi. Più autori si confronteranno su un’unica “arena”, creando un vero e proprio dialogo in stile talk show, dove le riflessioni sui temi proposti diventeranno il cuore pulsante del dibattito. Questo approccio offrirà al pubblico un’esperienza più immersiva e coinvolgente, dove le idee si mescoleranno e si arricchiranno reciprocamente.”

L’appuntamento con la cultura e la creatività è a Palazzo del Poeta, che ancora una volta aprirà le sue porte per accogliere autori, artisti e pubblico in un’atmosfera suggestiva e ricca di storia.

Attorno alla pausa del tè, dunque, si approfitterà di un solido confronto con autori via via diversi, per arricchirsi di storie con le quali poter capire, riflettere, ragionare e ricercare anche un senso e un significato a ciò che siamo, alle nostre origini o fantasie e alla prospettiva della vita.

Calendario completo:

15 settembre ore 18.00 – Romanzo Urbanistico, Maurizio Carta

22 settembre ore 18:00 – Ci hanno nascosto Danilo Dolci, Giuseppe Maurizio Piscopo

29 settembre ore 18:00 – Maddalena, Salvatore Colletta Drago; Marietta, Vincenzo Muscarella

13 ottobre ore 18:00 – la discussione con i personaggi che abbiamo considerato di spicco dell’anno: Marina Turco, Elvira Terranova, Renzo Botindari

27 ottobre ore 18:00 – Viaggio a Parahisia, Piera Pirrone; Luce di Tede, Francesco Pintaldi

10 novembre DOPPIO EVENTO Un tè con l’autore in poesia, ore 16:30 – Attraversamenti, Bartolomeo Bellanova

Il talk, ore 18:00: Santi Spartà e Giuseppe Paternò

24 novembre doppio evento U”n tè con l’autore” in poesia, ore 16:30 Cento Poesie, Franca Alaimo; Ore 18:00 Cento finestre sull’umano, Maurizio Muraglia

14 dicembre ore 18:00 – Romanzo Tascio-erotico siciliano, Giankarim De Caro 15 dicembre ore 18:00 – Dedicato ad Agrigento – giornata tematica dedicata alla prossima capitale della cultura, con: Lillo Alaimo Di Loro co-autore di La ragione del cibo: Sciascia a Tavola, Angelo Cutrone con la sua mostra fotografica Agrigento bellissima e Salvatore Ferlita autore di Pirandello di sbieco.

Luogo: Palazzo del Poeta, Via Seminario Italo Albanese , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

