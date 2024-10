Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna l’atteso evento “Un tè con l’autore”, la rassegna letteraria ideata e curata dall’imprenditrice e giornalista Rosa Di Stefano. Tuttavia, per il primo appuntamento del mese di ottobre il format tradizionale subirà una piccola trasformazione: l’incontro del 13 ottobre non vedrà protagonisti libri o autori, ma si arricchirà di uno stimolante talk, dove a raccontare le proprie storie saranno tre figure di spicco della scena culturale e professionale siciliana.

All’interno del Mondello Glam Hotel, che per la prima volta sostituirà la consueta cornice di Palazzo del Poeta, saliranno Marina Turco, giornalista e responsabile delle notizie di TGS ed Elvira Terranova, giornalista professionista e caposervizio dell’Agenzia di stampa Adnkronos. Ognuno di loro condividerà il proprio percorso professionale e umano, dimostrando che le loro esperienze di vita non hanno nulla da invidiare alle trame più avvincenti dei romanzi.

“Volevo offrire ai nostri ospiti un’esperienza diversa dal solito – spiega Rosa Di Stefano, ideatrice dell’evento – In un mondo in cui le storie sono fondamentali, ho pensato che fosse altrettanto importante dare voce a chi, nel quotidiano, affronta sfide e successi degni dei migliori eroi letterari. Marina ed Elvira sono persone straordinarie, che con il loro impegno e la loro passione hanno saputo scrivere pagine significative nel mondo del giornalismo. Sono certa che il pubblico rimarrà affascinato dalle loro testimonianze.”

Il talk si preannuncia come un’occasione per riflettere su come la vita reale possa essere, a volte, persino più straordinaria della finzione.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 del 13 ottobre presso il Mondello Glam Hotel.

Via Gallo 22 – Mondello

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, tramite messaggio whatsapp al +39 389 107 2495

