Poco prima di Natale si era tenuta un’asta di beneficenza un po’ fuori dall’ordinario: innanzitutto per la location, perché Palazzo Bonocore è un luogo antico aperto all’oggi; poi perché sono stati “battuti” ingressi e card, opere d’arte e oggetti creativi donati da artisti, designer e aziende partner che hanno condiviso questi primi anni di vita dell’hub Bonocore, con la stessa idea di cultura come bene comune.

Bene, “Anema e Core”, l’asta di beneficenza promossa da CoopCulture con Feedback a sostegno del reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico di Palermo, ha raccolto a dicembre scorso, una somma che è servita ad acquistare una nuova barella pediatrica per il reparto ospedaliero.





La consegna sarà domani (giovedì 5 marzo, alle 9.30), alla presenza del Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri; del direttore generale del Policlinico Giaccone, Maria Grazia Furnari; del direttore generale dell’ASP Alberto Firenze e del primario del reparto di Chirurgia Pediatrica, Maria Rita Di Pace, con il direttore generale di CoopCulture, Letizia Casuccio, e Canzio Marcello Orlando per Feedback.





Per Anema e Core sono stati battuti all’asta tele e fotografie di artisti che hanno esposto a Palazzo Bonocore: lavori artigianali in vendita al bookshop del giovane spazio espositivo; card e facilitazioni per i numerosi siti di cui CoopCulture cura i servizi; bottiglie e gastronomia da aziende partner. Tutti hanno contributo ad un progetto solidale che mira a “restituire” alla città bellezza e condivisione, con un occhio di riguardo per chi è meno fortunato.

