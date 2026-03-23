Oliveri si prepara alla rievocazione della Passione di Cristo: un mese di prove per un evento di grande fede e comunità.

Dopo un intenso mese di prove, cresce l’attesa a Oliveri per la rappresentazione della rievocazione storica della Passione di Cristo “Jesus”, un evento che unisce spiritualità, tradizione e partecipazione collettiva.

La manifestazione, diretta con grande impegno e sensibilità da Franco Orlando, è promossa dalla Parrocchia San Giuseppe di Oliveri, guidata da don Antonio Di Bella, con il patrocinio del Comune di Oliveri. Un lavoro corale che ha coinvolto decine di figuranti, adulti e bambini, pronti a portare in scena uno dei momenti più intensi e significativi della tradizione cristiana.





Le immagini raccontano già l’atmosfera: costumi curati nei dettagli, scene suggestive e una partecipazione sentita che trasforma la rappresentazione in un vero e proprio momento di comunità. La grande croce, i personaggi storici e la ricostruzione fedele degli eventi della Passione promettono di emozionare il pubblico e far rivivere, con profondità, gli ultimi momenti della vita di Gesù.

L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo alle ore 19:00. La rappresentazione avrà inizio sul sagrato della Chiesa San Giuseppe di Oliveri, punto di partenza di un percorso carico di significato e partecipazione.

Un evento che non è solo spettacolo, ma anche occasione di riflessione e condivisione, capace di unire l’intera comunità in un momento di grande valore spirituale e culturale.

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