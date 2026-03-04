Panormos Officina Artistica ospita uno dei doppiatori più celebri d’Italia per un’esperienza immersiva tra tecnica, interpretazione e segreti del mestiere

Un’opportunità concreta per lavorare accanto a una delle voci più celebri dell’animazione italiana. Sabato 14 e domenica 15 marzo Panormos Officina Artistica ospita la Master Experience di Doppiaggio con Gianluca Iacono, storica voce italiana di Vegeta in “Dragon Ball”, Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e “MasterChef”, Marshall in “How I Met Your Mother”.

Due giornate di formazione intensiva, articolate in turni mattutini (dalle 10.00 alle 13.00) e pomeridiani (dalle 15.00 alle 18.00), per consentire a un numero limitato di partecipanti di vivere un’esperienza diretta e altamente personalizzata.





Durante la Master Experience i partecipanti lavoreranno al leggìo su materiali forniti nel corso dell’incontro, sperimentando tecniche di sincronizzazione, interpretazione e gestione della voce. Un’immersione pratica nel mestiere del doppiatore, accompagnata dal confronto costante con Gianluca Iacono, che condividerà i segreti della propria esperienza trentennale.

Al termine del percorso, le scene girate verranno consegnate ai partecipanti come materiale di lavoro e autoanalisi.

L’iniziativa è rivolta ad aspiranti doppiatori, attori, studenti di recitazione e a chi desidera approfondire il mondo del voice acting con uno dei protagonisti del settore. I posti sono limitati per garantire qualità didattica e attenzione individuale.





La Master Experience si inserisce nel percorso formativo promosso da Panormos Officina Artistica, centro polivalente impegnato nella valorizzazione delle arti performative e nella creazione di occasioni di alta formazione con professionisti di rilievo nazionale.

Info e iscrizioni

Per informazioni su iscrizione e costi contattare Panormos Officina Artistica ai numeri 091 8545217 e 091 7465443 anche su WhatsApp, oppure visitare il sito web del centro polivalente, la pagina Facebook e il profilo Instagram.

Luogo: Panormos Officina Artistica, via Generale Giuseppe Arimondi, 5A, PALERMO, PALERMO, SICILIA

