“L’incasso dell’atteso concerto “Una notte di festa italiana” con il tenore Roberto Alagna e la soprano Giuliana Di Stefano sarà devoluto all’Associazione Jacques Fersen ODV per il progetto “La libreria di Jacques”, per reperire le prime edizioni dei diari dei viaggiatori del Grand Tour in Italia, per consentire la conoscenza e la fruzione pubblica di queste esperenze alla scoperta della bellezza del nostro Paese”. Lo dichiara il Maestro Davide Salemi, direttore- fondatore della Salemi Production e ideatore del progetto artistico “Una notte di festa italiana”, in scena il 27 luglio, alle ore 21.00, al Teatro Greco di Siracusa.

“L’Italia- continua Davide Salemi parafrasando le parole di Jacques Fersen- non è soltanto un luogo da visitare: è un viaggio che continua a vivere negli occhi di chi la sogna e quale migliore occasione per apprezzare la magnificenza del Teatro Greco di Siracusa insieme alla grande tradizione musicale del nostro Paese, capace di parlare al cuore del pubblico con immediatezza e profondità”.





In collaborazione con il Parco Archeologico del Teatro Greco di Siracusa e il Comune di Siracusa il concerto “Una notte di Festa Italiana” scommette su una produzione di alto livello proposta in un raffinato contesto musicale acustico capace di esaltare la forza espressiva della musica mediterranea ed italiana, che parla ad un pubblico trasversale ed eterogeneo con l’obiettivo di emozionare in musica.

“Protagonista dell’evento l’icona della lirica internazionale il tenore Roberto Alagna, voce acclamata nei più prestigiosi teatri del mondo- aggiunge Davide Salemi-, che ritornerà nella sua Siracusa, terra di cui fieramente vanta le origini, per donare emozioni attraverso le note, fra i tanti, di brani immortali come “Abballati”, “C’è la Luna mezzo mare”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “’O Sole mio”, “Maruzzella”, “Parla più piano”, o “Caruso” in modo da celebrare le nostre tradizioni in una delle cornici più affascinanti e simboliche del mondo”.





Al fianco del tenore Roberto Alagna la giovane ed apprezzata voce del soprano Giuliana Di Stefano, parente del leggendario tenore Giuseppe Di Stefano, la quale vive il palcoscenico con sensibilità autentica, eleganza e forte identità artistica unendo tecnica ed emozione.

“Una notte di festa italiana” è un evento che difende e cura la bellezza della nostra tradizione musicale e letteraria attraverso un importante cammino che si preoccupa di mantenere viva la memoria e l’identità della nostra storia artistico culturale.

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