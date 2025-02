Si terrà venerdì 14 febbraio 2025 con inizio alle ore 19,00 presso il bistrot St’Oliva in via Principe di Villafranca, 6 a Palermo, l’iniziativa “La Notte di San Valentino”. Il programma prevede una Conversazione tenuta dalla giornalista e scrittrice Sara Favarò dal titolo “San Valentino, tra Tradizione, Riti e Santità” mentre, a seguire, alle ore 20,00 Cena di San Valentino a base di Cacao. Il menù, preparato dallo Chef Marilena Rodriguez, prevede come antipasto caponata di mele e cacao, fagottino di farina di mais farcito con ragù di salsiccia e cacao, panelle con spolverata di cacao. Il Main course (portata principale) è composto da rolle di pollo con salsa mole, farro condito frutta seca e semi vari e verdura di stagione. Come dessert invece il brownie (morbidissimo dolce dal sapore intenso di cioccolato) e frutta cotta al vino con glassa di cioccolato bianco. Come bevande acqua, un calice di vino e infine il caffè. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, St’Oliva e Università Popolare. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it.

Luogo: via Principe di Villafranca, 6 a Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.