Il 12 Gennaio 2023, a soli 59 anni, è salito al cielo tra le braccia del Signore, Fratel Biagio Conte, il missionario laico di Palermo, fondatore della “Missione di Speranza e Carità”. Fratel Biagio, ha speso la propria vita in favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi, ha dato loro voce e urlato al mondo che “una società che lascia indietro i più deboli, non è una società giusta, e prima o dopo andrà in crisi”. Aveva uno sguardo che sapeva andare lontano, oltre la siepe dell’immediatezza, del contingente, andava all’essenzialità, alla concretezza. Ha lasciato in dono la sua Fede, l’amore verso gli ultimi e il suo sogno di costruire una società più equa, giusta e rispettosa. Il sorriso di Fratel Biagio, il suo ricordo, l’impegno quotidiano e instancabile in favore dei poveri, resteranno per sempre scolpiti in maniera indelebile nel cuore di tutti.





In occasione del secondo anniversario della sua “nascita al cielo”, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), legato da fraterna e sincera amicizia con Fratel Biagio, sin dagli inizi dell’anno 2000, ha composto la poesia “Fratel Biagio Conte, l’angelo dal saio verde”. È un segno di omaggio e riconoscenza per Fratel Biagio, fondatore della “Missione di Speranza e Carità”, dove i poveri sono chiamati fratelli e sorelle senza alcuna distinzione, assistiti e ospitati in gratuità. Ha il piacere di condividerla con tutti gli amici e gli estimatori di Fratel Biagio.

