Priolo ha ospitato ieri sera l’evento per la raccolta fondi in favore delle malattie genetiche, “UNA

SERATA PER TELETHON”.

Una iniziativa dedicata alla riflessione, all’impegno, alla solidarietà, ma anche al divertimento.

Il sindaco Pippo Gianni ha consegnato alla Fondazione TELETHON un contributo da parte del

Comune di Priolo, che grazie a questa donazione entrerà a far parte dei “Comuni del Cuore

Telethon”.

Allestito anche un banchetto solidale per la raccolta fondi da destinare alla Fondazione.

Nel corso della serata sono state premiate alcune delle eccellenze priolesi.

“Priolo – ha detto l’assessore allo Sport e Spettacolo Stefano Castrogiovanni – può vantare tanti

campioni nel mondo dello sport, che saranno premiati nel corso delle altre serate che

organizzeremo”.

Premiate dall’assessore al commercio, Maria Grazia Pulvirenti, anche i presidenti delle

associazioni Proloco Priolo Gargallo e Agoghè, Paola Gervasi e Peppe Bosco, per aver collaborato

in maniera gratuita all’organizzazione delle aree food e no food per la festa dell’Angelo Custode.

Spazio anche all’intrattenimento musicale, con la splendida voce di MARTINA ROSSI e la buona

musica dell’orchestra I SAMARCANDA, che si è cimentata in classici della musica italiana e

internazionale, come “Buonasera Signorina” di Fred Buscaglione e “Mambo Italiano”, canzone

cantata da Dean Martin.

Nel pomeriggio di ieri, presso il campo di calcio “Peppino Impastato”, è stata disputata la

PARTITA DEL CUORE, tra i calciatori dell’APD Città di Priolo e i ragazzi del CDH, il Centro

Diurno per persone con disabilità gestito dalla cooperativa l’Albero.

All’iniziativa ha partecipato anche la scuola calcio “La Lupa” di Floridia.

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, nell’ambito degli eventi organizzati per i

festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Angelo Custode.

