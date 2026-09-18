Una Stella Michelin, due chef e tre piatti per raccontare le qualità e le potenzialità gastronomiche di una delle specie ittiche caratteristiche del Mediterraneo. Lunedì 28 settembre, alle ore 16.30, il Mangia’s Costa Ragusa Borgo ospiterà il cooking show dedicato al tonnetto alletterato, specie scelta per l’edizione 2026 del progetto di informazione e valorizzazione delle specie neglette promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e realizzato dalla Migi Press. Protagonisti ai fornelli saranno Nino Ferreri, chef del ristorante Limu di Bagheria, in provincia di Palermo, insignito di una Stella Michelin, e Salvatore Gambuzza, resident chef del Mangia’s Costa Ragusa Borgo. Insieme accompagneranno il pubblico alla scoperta del tonnetto alletterato attraverso tre differenti interpretazioni, pensate per esaltarne gusto, caratteristiche e versatilità. Ferreri realizzerà una ceviche mediterranea e uno spiedo di tonnetto alletterato, mentre Gambuzza proporrà una pasta fresca ripiena con tonnetto e patate affumicate, accompagnata da una delicata salsa ai pomodorini di Vittoria. Partner dell’iniziativa sarà l’azienda Duca di Salaparuta, che selezionerà i vini da abbinare alle tre preparazioni, dando vita a un percorso di pairing pensato per accompagnare la degustazione. Ad arricchire il cooking show saranno anche gli interventi del biologo Francesco Bertolino, della nutrizionista Monica Longo e del dirigente della Fisar Palermo Mario Monte. Il pubblico potrà così conoscere il tonnetto alletterato non soltanto dal punto di vista gastronomico, ma anche approfondirne le caratteristiche biologiche e nutrizionali e gli abbinamenti con il vino. La partecipazione al cooking show è gratuita, ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione attraverso l’apposito form online a questo indirizzo: https://forms.gle/qDKrf8VuH8itXwBL7

Il tonnetto alletterato, protagonista dell’edizione 2026

L’appuntamento di Ragusa rientra nel progetto promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per favorire la conoscenza e il consumo delle specie ittiche sostenibili e contribuire alla valorizzazione della piccola pesca costiera siciliana. Negli ultimi decenni, infatti, le abitudini dei consumatori hanno progressivamente concentrato la domanda su un numero ristretto di specie, aumentando la pressione su alcuni prodotti considerati più conosciuti e richiesti dal mercato e lasciando, invece, in secondo piano altre risorse del Mediterraneo dalle importanti qualità nutrizionali e gastronomiche. Da qui nasce un’attività che punta a diffondere una cultura del consumo del pesce più consapevole e diversificata, capace di coniugare la tutela delle risorse marine con nuove opportunità economiche e commerciali per le imprese della pesca.

Per il 2026 la scelta è ricaduta sul tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus), specie tipica del Mediterraneo caratterizzata da interessanti qualità organolettiche e da una notevole versatilità in cucina. Ricco di proteine, acidi grassi Omega-3, vitamine e sali minerali, può rappresentare una valida alternativa alle specie maggiormente presenti sulle tavole dei consumatori. Il cooking show consentirà di mostrare concretamente come questo prodotto possa essere interpretato anche attraverso una cucina contemporanea e creativa. L’esperienza di Nino Ferreri, affiancato per l’appuntamento ragusano da Salvatore Gambuzza, diventa così uno strumento di divulgazione: dalla conoscenza della materia prima alla sua trasformazione, fino alla degustazione. L’obiettivo più ampio è contribuire a rafforzare la filiera della pesca siciliana, sostenere le imprese e favorire una gestione equilibrata e responsabile delle risorse del Mediterraneo.

Il programma non si limiterà ai cooking show. Sono infatti previsti anche appuntamenti nella Grande Distribuzione Organizzata siciliana, pensati per incontrare direttamente i consumatori nei luoghi in cui quotidianamente scelgono cosa acquistare. All’interno dei supermercati saranno organizzati assaggi di prodotto cotto, dimostrazioni dedicate all’eviscerazione e alla pulizia del pesce e attività di distribuzione di campioni omaggio. Un’azione divulgativa che punta a far conoscere più da vicino il tonnetto alletterato e, attraverso di esso, un patrimonio ittico mediterraneo ancora poco valorizzato. Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, finalizzate alla promozione della pesca sostenibile, alla tutela delle risorse marine e alla valorizzazione delle produzioni locali. Le iniziative proseguiranno il 5 ottobre a Campofelice di Roccella in provincia di Palermo e il 12 ottobre a Sciacca in provincia di Agrigento, sempre all’interno dello strutture del gruppo Mangia’s.

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