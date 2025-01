Gentile Redazione,

Mi chiamo Salvatore Guglielmino, ho 4 lauree (in Scienze Motorie, Dietistica, Scienze della Nutrizione e Scienze Estetiche e Cosmetologia) e attualmente sto frequentando il quarto anno di Medicina. Sono anche genitore di due figli e, nonostante le sfide quotidiane, sono riuscito a costruire un percorso personale e professionale che integra salute, estetica e benessere.

La mia missione è ispirare gli altri a credere nella possibilità di un cambiamento, indipendentemente dalle circostanze. Vorrei condividere la mia storia, fatta di studio, sacrificio e passione, non solo per motivare chi mi ascolta, ma anche per mostrare quanto il benessere possa essere affrontato da diverse prospettive.

Credo che la mia esperienza possa interessare i vostri lettori o spettatori, e mi piacerebbe esplorare l’opportunità di collaborare per raccontarla. Sono disponibile per interviste, articoli, o partecipazioni televisive. La mia esperienza varia dalle 4 università, alcune on line ed altre in presenza, al passaggio da dipendente al libero professionista.

Resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o dettagli. Vi ringrazio per il tempo dedicato e per l’eventuale interesse verso questa storia.

Cordiali saluti,

Salvatore Guglielmino

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.