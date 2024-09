Questa estate, si è svolta presso il porto turistico dell’Etna di Riposto la manifestazione “Una vita da Fiaba”. Domenica 1 settembre, l’evento, giunto ormai alla sua sedicesima edizione, è stato organizzato dall’Associazione Life Onlus, con il patrocinio del Comune, per vivere insieme una serata all’insegna dello spettacolo, dello sport e dell’inclusione.

“Il nome suggestivo dell’evento itinerante nasce dal desiderio di omaggiare e di far vivere un’esperienza unica a tanti giovani con disabilità, alle loro famiglie, ad atleti olimpici e paralimpici che hanno raggiunto importanti traguardi a livello sportivo, a tutti coloro che si sono adoperati per favorire l’abbattimento delle barriere mentali e culturali, oltre che architettoniche – spiega Martino Florio, presidente dell’Associazione Life Onlus -. Mi sento particolarmente soddisfatto del buon successo della nostra manifestazione, che conferma i risultati raggiunti durante questi 24 anni con molteplici iniziative di carattere sociale”.

Tra gli ospiti della serata, condotta da Emanuele Bettino e supportata da numerosi sponsor, i cantautori Bellamorèa, la soprano Daniela Rossello, il cantautore NEMA e l’attore Gino Astorina.

Sono intervenuti alla manifestazione Leonardo Biasi ed Emiliano Indelicato, dirigenti del porto turistico dell’Etna di Riposto, l’assessore alle Politiche Sociali di Riposto Mariachiara Longo, il vicepresidente nazionale FITET Paolo Puglisi, il presidente nazionale FITET Renato Di Napoli, in collegamento con le paralimpiadi di Palermo.

Infine, una coloratissima sfilata, cabaret e numerose premiazioni ad atleti olimpici e paralimpici: Denise Fresta, Aldo Gioia, Gabriele Castagna, Carmelo Barcella, Carmelo Sofia, Alfredo Alibrandi, Manuel Branciforti.

Queste le associazioni e le persone premiate per essersi adoperate in maniera significativa in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali: Donne in 4×4, Gabriele Ferraro, Corpo volontario soccorso in mare.

