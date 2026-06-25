L’assemblea congressuale di Uniat Sicilia ha confermato alla presidenza Giuseppe Piampiano. La votazione ha registrato il totale consenso tra i delegati, riconoscendo la continuità del percorso avviato e la solidità della leadership. Nel suo intervento, il presidente ha ribadito “l’impegno a proseguire le iniziative a tutela dei soci e a rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio”. L’assemblea ha pprovato il programma operativo per il prossimo quadriennio con priorità su sviluppo dei servizi, formazione e dialogo istituzionale. “Un sincero ringraziamento ai delegati, ai volontari e ai partner per la partecipazione e la fiducia dimostrate – ha precisato Piampiano – ma anche ai soci, il cui sostegno continuo è stato fondamentale per i risultati ottenuti”. Infine il presidente ha rinnovato l’appello alla “collaborazione con enti locali e organizzazioni del settore per affrontare le sfide future con spirito unitario e professionalità”.

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