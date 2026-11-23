Intercettare le opportunità di finanziamento per la ricerca, governare i processi di innovazione, valorizzare i risultati scientifici attraverso il trasferimento tecnologico. Sono alcune delle competenze dei 24 nuovi Grant Office Manager che hanno concluso la seconda edizione del Master universitario di II livello GOM, promosso dal dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania.

Il Graduation Day, che si è svolto venerdì 20 novembre 2026 – nell’aula magna di Palazzo Centrale, in piazza Università a Catania, ha rappresentato l’occasione per la consegna degli attestati e per l’annuncio di un’importante novità: si lavora già alla terza edizione del percorso di alta formazione, con la prospettiva di accedere ai voucher regionali a sostegno dell’alta formazione post-laurea. La misura, promossa dalla Regione Siciliana nell’ambito del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, prevede contributi individuali per la frequenza di Master universitari di II livello.





Quella del Grant Office Manager è una figura professionale sempre più strategica in uno scenario nazionale e internazionale in cui la capacità di attrarre risorse finanziarie, costruire partenariati e gestire progetti complessi rappresenta un fattore determinante per la competitività delle imprese, delle università e degli enti di ricerca. «È un percorso formativo di estrema attualità, che risponde a una crescente domanda di professionalità altamente specializzate, capaci di muoversi tra il mondo della ricerca, quello delle imprese e delle istituzioni – sottolinea il direttore del Master GOM Marco Romano – la prospettiva dei voucher regionali per la terza edizione rappresenta un ulteriore passo in avanti, perché consentirà di ampliare le opportunità di accesso all’alta formazione e di rafforzare il patrimonio di competenze del nostro territorio».





Al centro del percorso didattico, l’integrazione tra conoscenze tecnico-scientifiche e manageriali, attraverso il coinvolgimento di una rete di realtà imprenditoriali, istituzioni scientifiche e organizzazioni che operano nei settori della ricerca, dell’innovazione e della finanza.

Un ecosistema di competenze che vede il coinvolgimento del progetto KM3NeT4RR, UniCredit, Neodata Group, Emblema, Humanitas Istituto Clinico Catanese, Istituto Oncologico del Mediterraneo, MAIRE, STMicroelectronics, Fondazione Emblema, 3SUN, SAC, KPMG, EHT, CERID, SAMOTHRACE, Isola, MAAS e I Press.





«La ricerca scientifica in Europa si muove lungo direttrici completamente diverse rispetto al passato, attraverso l’individuazione di grandi progetti che possono non soltanto di integrare diversi ambiti scientifici, ma soprattutto generare ricadute economiche-sociali e nuove opportunità per i territori – aggiunge il direttore di ricerca INFN-LNS Giacomo Cuttone – Da qui nasce l’esigenza di affiancare ai ricercatori nuove figure professionali, capaci di coniugare gli obiettivi scientifici con la valorizzazione dei risultati della ricerca, trasformandoli in valore aggiunto per le comunità».

Durante la cerimonia è intervenuto il rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, per il quale «la ricerca oggi è sempre più impegnativa e competitiva: per questo abbiamo bisogno di manager in grado non soltanto di gestire i finanziamenti, ma anche di attrarre nuove risorse. Con questo Master si testimonia ancora una volta la capacità dell’Università di trasformare la conoscenza in competenza e la competenza in responsabilità: quella di acquisire nuove risorse per sostenere lo sviluppo della ricerca».

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