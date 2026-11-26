Con il tema “Art. 41 Costituzione – Economia legale, lavoro e funzione sociale dell’iniziativa economica”, tenuto dalla prof.ssa Elisa Colletti dell’Università degli studi di Palermo, si è svolto il quinto incontro del progetto “Costituzione, legalità e memoria condivisa. Educare alla cittadinanza attiva” organizzato dalla Uir Palermo in collaborazione con Libera nell’ambito del progetto Università Diffusa presso i locali di Libera territoriale Palermo, in piazza Castelnuovo 13.





L’incontro è stato aperto, nel pomeriggio di martedì 24 novembre, dal vicepresidente regionale della Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, cav. Nicola Barretta; la prof.ssa Colletti, capoprogetto, ha svolto la sua relazione nella prima parte dell’incontro mentre la dott.ssa Clara Triolo, Libera Palermo, ha introdotto il familiare di una vittima di mafia, Salvatore Bommarito, figlio dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Bommarito, medaglia d’oro al valor civile, ucciso da Cosa nostra a Palermo il 13 giugno 1983 nell’agguato di via Scobar, insieme al capitano Mario D’Aleo e al carabiniere Pietro Morici.





Una testimonianza, quella di Salvatore Bommarito, che ha commosso i presenti.

“Giuseppe Bommarito – ha sottolineato Nicola Barretta – ha dato la vita per servire l’Italia e l’Arma con onore e grande professionalità. Uomo di grande umanità e amore per la propria famiglia, a loro va la mia personale solidarietà e dell’UIR APS”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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