In piazza per sensibilizzare alle donazioni di sangue. Sabato 14 e domenica 15 marzo, Ail Palermo-Trapani Odv- associazione che sostiene la ricerca scientifica per la cura dei tumori del sangue hanno scelto questo modo per sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue e degli emocomponenti- per un fine settimana dedicato alla solidarietà e alla cultura del dono.

Chi sono Ail e LinfaRossa

Ail è un’associazione nata nel 1969, che promuove la ricerca scientifica per la cura di leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze; si propone di migliorare la qualità della vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

LinfaRossa Donatori Sangue Palermo Odv, è invece un’associazione di volontari costituita nel 1996 da un gruppo di donatori, medici e infermieri con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue e degli emocomponenti (plasma, piastrine, globuli rossi). LinfaRossa Donatori Sangue Palermo Odv ha sede nel quartiere Sperone, in via G. Pecori Giraldi 18, e presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Villa Sofia, dov’è possibile donare sangue dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.30.

I volontari Ail saranno presenti in piazza Unità d’italia e piazza Croci a Palermo per promuovere la campagna delle Uova di Pasqua Ail, tradizionale iniziativa che sostiene la ricerca scientifica e i servizi di assistenza per i pazienti affetti da tumori del sangue e che quest’anno si svolgerà nelle piazze delle province di Palermo e Trapani dal 19 al 22 marzo. Nel prossimo week-end ci sarà un’anteprima della campagna a piazza Unità d’Italia e piazza Croci, dove negli stand sarà già possibile trovare le uova di cioccolato e le colombe di Fiasconaro (celebre pasticceria artigianale con sede a Castelbuono, nota per la sua produzione di panettoni, colombe e grandi lievitati).

L’occasione è legata alla promozione della donazione del sangue e degli emocomponenti, grazie alla presenza di LinfaRossa con la propria automoteca, autoveicolo attrezzato per la raccolta e la conservazione del sangue, in piazza Croci. Chi desidera potrà effettuare la donazione direttamente, oppure, se è la prima volta, partecipare alla pre-donazione, che include un colloquio con il medico e un prelievo preliminare per verificare l’idoneità alla successiva donazione.

La donazione del sangue e degli emocomponenti è un gesto volontario, gratuito, periodico e responsabile, che contribuisce concretamente alla cura di tante persone impegnate in percorsi terapeutici complessi. E’ un’occasione per ricordare quanto il sostegno alla ricerca, l’assistenza ai pazienti e la donazione del sangue siano strumenti fondamentali per salvare vite e creare nuove possibilità di cura.



