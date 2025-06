La giornalista Nadia La Malfa è stata confermata presidente dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) di Palermo nel corso dell’assemblea provinciale che si è svolta oggi nella sede dell’Assostampa. Cettina Pellitteri è stata confermata segretaria, sono stati poi eletti i consiglieri Mazzola, Costa, Ponente, Manno e Serra. “Sono felice ed onorata di essere stata nuovamente eletta presidente dell’Ussi di Palermo. Ringrazio di cuore i colleghi per la fiducia accordatami e auguro buon lavoro alla mia segretaria Cettina Pellitteri, che si è spesa profusamente in questi anni, e alla meravigliosa squadra di consiglieri neo eletti, con i quali porteremo avanti le battaglie per la tutela della categoria e ci faremo promotori di tante belle iniziative che abbiamo in cantiere sul fronte della formazione e non solo. Grazie ai consiglieri che mi hanno accompagnato negli ultimi quattro anni e auguri e ad maiora a tutta la professione”

