Un’opportunità imperdibile per chi desidera immergersi nella Sicilia più autentica: un weekend speciale a Siculiana, tra cultura, tradizioni e paesaggi mozzafiato, a pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.

Siculiana è pronta ad accogliere i turisti con i suoi luoghi di cultura e arte, incastonati nel centro storico, dove le radici arabe ed ebraiche rivivono tra scorci, viuzze e cortili, offrendo al visitatore un viaggio unico, carico di suggestioni.

Il fascino della storia, la riscoperta dei profumi, dei sapori e dei suoni di un tempo, consentono di immergersi in un’esperienza da vivere, tra rievocazioni e degustazioni dei piatti della tradizione. Il borgo marinaro di Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa, con spiagge incontaminate e scenari mozzafiato, completano un soggiorno di bellezza e benessere.

Da non perdere la mostra-museo ASTRO dedicata al racconto delle origini siculianesi del campione di Formula Uno Ayrton Senna, tra documenti e cimeli.

Il fine settimana da segnare in calendario è quello del 4 e 5 aprile: due giorni per vivere Siculiana, tra visite guidate ai luoghi storici, degustazioni di prodotti tipici e attività esperienziali per conoscere da vicino le tradizioni locali.

Siete una coppia di amici, di amanti, di sposi, di fratelli? La partecipazione è semplice e divertente:

1. Realizzate un breve video (massimo 30 secondi) in cui raccontate cosa vi spinge ad aderire all’iniziativa;

2. Inviate il video tramite WhatsApp al numero dedicato 0922 818 438 entro il 15 marzo, corredato dai vostri nomi e cognomi, tipo di relazione, età, città di residenza, contatto telefonico e e-mail (Consultate il regolamento completo su siculianaturistica.it).

Una commissione apposita valuterà le candidature e selezionerà le coppie vincitrici in base all’originalità e creatività del video, alle motivazioni espresse e all’entusiasmo dimostrato. I vincitori saranno contattati entro il 20 marzo.

Cosa vi aspetta

Le coppie selezionate vivranno un weekend ricco e sorprendente, all inclusive:

Pernottamento in struttura convenzionata

Aperitivo di benvenuto

Colazione, pranzo e cena offerti da Siculiana Turistica

Aperitivo conclusivo nel borgo marinaro di Siculiana Marina

Visite guidate con itinerario culturale tra i luoghi storici di Siculiana

Partecipazione ad attività esperienziali

La partecipazione al contest è gratuita, salvo il versamento di 1 euro a coppia come tassa di soggiorno.

Mettetevi in gioco per vivere un weekend da sogno a Siculiana, dove la vacanza diventa un’esperienza da vivere!

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.siculianaturistica.it o contattate l’Ufficio Turistico al numero 0922 818 438.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.