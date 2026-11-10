Vaccinazioni, screening e comunicazione al centro della terza edizione. Leonardi: «Siamo noi ad andare presso il cittadino». Giorgianni: «Potenziare le attività vaccinali e la cultura della prevenzione»

Portare la prevenzione nei luoghi di vita delle persone, rafforzare la collaborazione tra ospedali e territorio e costruire una comunicazione capace di accrescere fiducia e consapevolezza. È il messaggio emerso dalla terza edizione della Vaccine Academy, che ha riunito il 6 e 7 novembre all’Hotel Nettuno di Catania professionisti sanitari, rappresentanti delle aziende sanitarie e istituzioni sul tema «Governare la prevenzione, proteggere la comunità».

Con la responsabilità scientifica dell’ Ing. Antonio Leonardi e del dott. Gabriele Giorgianni, il congresso ha posto al centro del confronto l’organizzazione dei servizi: dalla campagna antinfluenzale alle vaccinazioni pediatriche e dell’adolescenza, dalla protezione dei pazienti fragili agli screening oncologici. Un percorso che richiede il coinvolgimento delle Direzioni aziendali, dei Dipartimenti di Prevenzione, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie.





Leonardi: «Dall’attesa alla prevenzione di prossimità»

«Siamo passati da una prevenzione in cui aspettavamo il paziente a una prevenzione di prossimità. Siamo noi ad andare presso il cittadino, presso le persone, a portare i vaccini, così come gli screening tumorali e i corretti stili di vita», ha sottolineato l’ing. Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania e responsabile scientifico del congresso.

Un’impostazione che trova applicazione anche nel progetto Stop HPV, attraverso le attività vaccinali nelle scuole e il coinvolgimento dei dirigenti scolastici. Leonardi ha richiamato inoltre la necessità di rafforzare la collaborazione con i pediatri di libera scelta per favorire il rispetto delle scadenze del calendario vaccinale: «Spesso non c’è un’avversione alla vaccinazione, ma un ritardo. Su questo i pediatri ci devono aiutare a convincere i genitori a portare i bambini nei tempi giusti».

Sul fronte della campagna antinfluenzale, ha evidenziato il ruolo dei medici di famiglia e l’impegno organizzativo dell’ASP, anche attraverso la consegna dei vaccini ai loro studi. Nel confronto sulla nuova programmazione della prevenzione, ha poi illustrato un approccio che comprende, accanto a vaccini e screening, sicurezza sul lavoro, rapporto con le scuole, antimicrobico-resistenza e relazioni tra ambiente, clima e salute.





Giorgianni: «Superare le barriere culturali e rafforzare le coperture»

La necessità di tradurre l’offerta vaccinale in una maggiore adesione è stata ribadita dal dott. Gabriele Giorgianni, Responsabile U.O.S. Coordinamento Operativo Attività Vaccinali Metropolitane e Provinciali Asp Catania e responsabile scientifico del congresso: «Abbiamo delle problematiche soprattutto per quanto riguarda le coperture vaccinali in ambito pediatrico, nell’adolescente, soprattutto con la vaccinazione antipapillomavirus, e nell’adulto. È stata avviata la campagna antinfluenzale e dobbiamo cercare di fare meglio per evitare ospedalizzazioni e decessi».

Accanto all’organizzazione dei servizi, resta decisivo il lavoro sulla fiducia. «Ci sono dei retaggi culturali per cui la vaccinazione non è accettata da una parte della popolazione. Stiamo cercando di intervenire sulla cultura della prevenzione e di potenziare le nostre attività vaccinali», ha aggiunto Giorgianni.





Galvagno: «La politica deve sostenere la sensibilizzazione»

Ad aprire il congresso con i saluti istituzionali è stato l’on. Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha richiamato la responsabilità della politica nel sostenere le iniziative di informazione e promozione della salute: «Essere a fianco di giornate come queste e di eventi che sensibilizzano e fanno capire di che stiamo parlando».

«Prevenire è meglio che curare» deve essere, ha aggiunto, una «stella polare», insieme alla fiducia nella medicina. L’On. Galvagno ha esteso il richiamo anche alla cultura della donazione, sollecitando un impegno nelle campagne di sensibilizzazione e nella promozione della solidarietà verso la comunità.





Screening oncologici, Scalzo: «Fidarsi dei medici e dei farmacisti»

Il congresso ha allargato il confronto alla prevenzione oncologica, con particolare attenzione allo screening del tumore del colon-retto. Il dott. Giacomo Scalzo, dirigente generale del DASOE, ha richiamato il contributo degli accordi con medici di famiglia, pediatri e farmacie per raggiungere una platea più ampia di cittadini.

Il dott. Scalzo ha segnalato i progressi di Catania nell’adesione allo screening, sottolineando al tempo stesso la necessità di rafforzare la partecipazione in Sicilia. «L’appello che faccio alla popolazione è di fidarsi dei medici, di fidarsi dei farmacisti», ha dichiarato, ricordando il ruolo dei servizi di prevenzione delle ASP e della rete delle farmacie nel facilitare l’accesso al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.





Il ruolo degli ospedali: opportunità di prevenzione in ogni contatto con il paziente

Il raccordo tra assistenza ospedaliera e servizi territoriali è stato uno dei temi del confronto tra le aziende, condotto dal giornalista Alessandro Fragalà.

«L’azienda ospedaliera deve supportare il territorio nelle fasi di maggiore complessità. Lo facciamo sugli screening così come sui vaccini», ha affermato il dott. Antonio Lazzara, direttore sanitario dell’AOUP Rodolico-San Marco, soffermandosi sull’importanza di avviare i percorsi di protezione fin dalla nascita e di promuovere un’offerta mirata per i pazienti fragili, anche nei percorsi oncoematologici e trapiantologici. «Tutte le nostre iniziative vanno fatte insieme», ha ribadito.

Il dott. Mauro Sapienza, direttore sanitario dell’ARNAS Garibaldi, ha illustrato il lavoro per rendere più accessibile la vaccinazione agli operatori sanitari e sviluppare ulteriormente la collaborazione con l’ASP. «Stiamo cercando di affrontare insieme al territorio l’apertura di un centro vaccinale aperto sia al territorio sia agli operatori sanitari», ha spiegato, richiamando il progetto per il presidio Garibaldi centro. Un impegno che si affianca all’attivazione di uno spazio dedicato agli operatori dello stesso presidio, per agevolarne l’accesso senza la necessità di spostarsi a Nesima. «Il lavoro è costante, è di integrazione», ha sottolineato.





Per il dott. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’ARNAS Garibaldi, ogni incontro con l’ospedale può diventare un’occasione di educazione sanitaria, soprattutto per i più piccoli: «Tutte le volte che un bambino ha contatto con l’ospedale dobbiamo ricordargli le molteplici opportunità di salute che trova nel territorio». Alla cura nella fase acuta deve quindi accompagnarsi un’informazione che aiuti a vivere meglio nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta.

«Comunicazione positiva», è il messaggio ribadito da Giammanco: «Raccontiamo tutti i vantaggi che vengono dalla prevenzione e dai corretti stili di vita».

Il programma della Vaccine Academy ha dedicato spazio anche al recupero delle vaccinazioni dell’infanzia, all’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale, alla protezione materna, alla prevenzione dell’HPV e ai percorsi vaccinali per l’adulto fragile. Dal confronto è emersa una priorità condivisa: rendere la prevenzione più accessibile attraverso servizi integrati e un rapporto continuativo con i cittadini, accompagnandoli nelle diverse fasi della vita.





La campagna antinfluenzale e la protezione dei pazienti fragili

La seconda parte della prima giornata ha posto al centro del programma la campagna antinfluenzale 2026-2027, con una sessione moderata dal dott. Mario Morello, dalla dott.ssa Rosalia Ragusa e dalla prof. Paola Senia, dedicata all’appropriatezza dell’offerta vaccinale e alla protezione delle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze.

L’approfondimento affidato al dott. Gabriele Giorgianni ha riguardato i vaccini potenziati e il loro ruolo nella protezione dei soggetti a rischio, mentre il contributo del prof. Claudio Costantino è stato dedicato alle strategie vaccinali integrate contro pneumococco, herpes zoster e virus respiratorio sinciziale per il paziente fragile.





Il programma ha riservato spazio anche all’esperienza della medicina generale, attraverso il Vaccine Talk con la dott.ssa Adriana Di Gregorio e la dott.ssa Annalisa Vetri, dedicato alla campagna antinfluenzale dal punto di vista dei giovani medici di famiglia e al confronto sulle attività negli ambulatori territoriali.

A completare la sessione, una tavola rotonda sul miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti a rischio, con il prof. Bruno Cacopardo, il dott. Fabio Contarino, la prof. Margherita Ferrante, il dott. Antonino Gulino, il dott. Sergio Lombardo, il prof. Walter Mazzucco ed il prof. Ermanno Vitale. Al centro del confronto previsto dal programma, il rapporto tra percorsi assistenziali, comunicazione e organizzazione dei servizi: tre dimensioni complementari per rendere l’offerta vaccinale più accessibile e favorire l’adesione delle persone cui è rivolta.





La seconda giornata: dalla protezione dell’infanzia ai percorsi per l’adulto fragile

La seconda giornata ha posto al centro del programma la prevenzione nelle diverse fasi della vita, con un percorso dedicato alle vaccinazioni dell’infanzia, alla protezione degli adolescenti e degli adulti e all’integrazione dei servizi per i pazienti fragili.

La sessione sull’infanzia ha previsto un approfondimento sulle strategie di recupero delle vaccinazioni esavalente e anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella nell’ASP di Catania, seguito dal contributo del dott. Roberto Furnari sulla vaccinazione antinfluenzale pediatrica. Il programma ha dedicato inoltre una tavola rotonda all’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale, con la dott.ssa Maria Libranti, la dott.ssa Eleonora Ricci e la dott.ssa Lucia Gabriella Tina, mettendo a confronto il ruolo della neonatologia, dei pediatri di libera scelta e degli ambulatori vaccinali nella promozione dell’anticorpo monoclonale. Alla comunicazione è stato riservato il Vaccine Talk del prof. Antonio Mistretta, dedicato agli strumenti per affrontare il dialogo sui vaccini senza conflitto.





La protezione materna e la prevenzione dell’HPV hanno caratterizzato la sessione successiva. Il contributo del prof. Giuseppe Ettore è stato dedicato all’immunizzazione in gravidanza contro pertosse e virus respiratorio sinciziale. La dott.ssa Erika Barbagallo e la dott.ssa Adriana Gagliano sono state coinvolte nell’approfondimento sul progetto Stop HPV e sulle strategie per incrementare la vaccinazione degli adolescenti, mentre il dott. Vincenzo Di Gaetano ha avuto in programma un intervento sulla Carta della Vaccinazione anti-HPV della Regione Sicilia. Una tavola rotonda con la prof.ssa Antonella Agodi, la prof.ssa Maria Teresa Bruno, la dott.ssa Cristina Mauceri e il dott. Marco Palella ha completato il programma della mattinata, collegando vaccini, screening e tutela della salute femminile nelle diverse età.

Nel pomeriggio, il programma si è concentrato sulla protezione dell’adulto fragile: dai nuovi orizzonti della prevenzione, oggetto dell’intervento del dott. Rosario Vinci, ai percorsi intraospedalieri per la somministrazione dei vaccini, affidati al contributo della prof.ssa Alessandra Romano. La tavola rotonda conclusiva, con il dott. Salvatore Condorelli, il dott. Andrea Conti, la dott.ssa Enrica Maria Esposito, il prof. Giuseppe Nunnari, il prof. Vincenzo Restivo, è stata dedicata al collegamento tra vaccinazioni, territorio e ospedale.

Un percorso che ha ricondotto i diversi temi al filo conduttore della Vaccine Academy: costruire un’offerta di prevenzione accessibile e integrata, capace di accompagnare le persone dall’infanzia all’età adulta, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità.

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