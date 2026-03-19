Palermo. “La Uil Sicilia esprime piena solidarietà ai vigili del fuoco impegnati senza sosta in queste ore in decine di interventi di emergenza e purtroppo oggetto di atti di violenza inspiegabili e inaccettabili.” A dichiararlo sono gli stessi segretari Luisella Lionti e Ignazio Baudo, dopo che nelle ultime 24 ore le squadre dei vigili del fuoco hanno affrontato numerosi interventi in città per spegnere roghi di rifiuti e vampe venendo in alcuni casi colpite da lanci di sassi e bottiglie, con diversi mezzi danneggiati e con operatori costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. “Attaccare chi rischia la vita per la sicurezza della collettività – sottolineano Lionti e Baudo – è un gesto vile e ingiustificabile che va condannato con fermezza. I vigili del fuoco, che lavorano spesso in condizioni difficili e con grande spirito di sacrificio per la nostra sicurezza, meritano rispetto, tutela e mezzi adeguati”.





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