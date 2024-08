Boccata d’ossigeno per il Comune di Campobello di Licata, soprattutto con riguardo agli edifici scolastici che sono inagibili e senza un immediato intervento di ristrutturazione rimarrebbero chiusi a settembre, alla ripresa delle lezioni.

Grazie ad una variazione di bilancio votata in aula dall’Ars, il Comune di Campobello di Licata ha ottenuto, complessivamente, 1.410.000 euro.

Per l’intervento, urgente, di ripristino dell’agibilità degli edifici scolastici, al Comune sono stati assegnati 750.000 euro. Ecco gli altri importi ottenuti per altrettanto importanti opere pubbliche: per il rifacimento del tetto della Chiesa Madre 450.000 euro; per il restauro e la manutenzione dei 110 monoliti del Parco della Divina Commedia, 100.000 euro; per la realizzazione di una tensostruttura ed il rifacimento del manto erboso dello stadio 110.000 euro.

“Al Presidente della Regione Renato Schifani, al Governo Regionale ed all’intera Deputazione Regionale Agrigentina – sono le parole di Vito Terrana, Sindaco di Campobello di Licata – giunga il ringraziamento, mio personale e dell’intera comunità campobellese, per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio. I fondi che ci sono stati assegnati saranno utilizzati per interventi indispensabili, a partire dagli edifici scolastici”.

“L’impegno, la determinazione e la buona interlocuzione con il governo regionale – conclude Vito Terrana – hanno prodotto i risultati sperati. Anzi siamo andati oltre le aspettative. Campobello è stato al centro della politica regionale”.

Luogo: Comune di Campobello di Licata

