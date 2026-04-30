Si è svolta ieri mattina al Porto dell’Etna – Marina di Riposto la tappa del progetto ‘Vela & Salute’, iniziativa della Lega Navale Italiana inserita nel programma nazionale ‘Mare di Legalità’, che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre che di numerosi studenti provenienti da istituti di ogni ordine e grado.





Una giornata all’insegna del mare, dell’educazione e dell’impegno civile, che ha coinvolto circa 160 ragazzi in un percorso formativo fatto di esperienze dirette, attività di inclusione, sensibilizzazione ambientale e momenti dedicati alla prevenzione sanitaria. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di vivere il mare da protagonisti, salendo a bordo delle imbarcazioni della legalità, sottratte al malaffare e restituite alla collettività, e visitando le unità navali della Guardia di Finanza, presenti con due motovedette. L’iniziativa si è arricchita anche grazie alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’, che ha aperto le porte del Nautico e del suo planetario, offrendo ai ragazzi un’esperienza formativa ancora più completa e coinvolgente.





Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Lega Navale Italiana di Riposto, Giuseppe Ballistreri: “Anche quest’anno abbiamo partecipato a questa meravigliosa manifestazione. Io devo ringraziare il Marina di Riposto, che ci ospita oggi in questo bellissimo porto, la dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’ Rosalba Mingiardi che ci ha dato la possibilità di visitare il Nautico e il suo bellissimo planetario, il capitano Cannella della Guardia di Finanza, che oggi ha portato qui due motovedette, dando così la possibilità ai ragazzi di visitare anche queste imbarcazioni. E poi devo dire grazie ai nostri soci che sono sempre disponibili, lungimiranti, e oggi con le nostre tre imbarcazioni che sono state confiscate al malaffare danno l’opportunità a questi ragazzi di vivere una giornata diversa a mare con il vento che gli scompiglia i capelli”.





A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il Delegato Regionale per la Sicilia Orientale della Lega Navale Italiana. “Vela & Salute è un progetto che unisce cultura del mare, inclusione e prevenzione sanitaria – ha detto il Contrammiraglio Agatino Catania – offrendo ai giovani e ai soggetti più fragili la possibilità di vivere il mare senza barriere. È inquadrato in un progetto più ampio che si chiama ‘Mare di Legalità’, di respiro nazionale voluto fortemente dal nostro presidente nazionale, l’Ammiraglio Donato Marzano. Quest’anno il format è stato ampliato, dalla navigazione costiera lungo la Sicilia Orientale a tutta la nostra bellissima isola.





Toccheremo tredici porti grazie al supporto della prof.ssa Daniela Gemelli, la mia omologa Delegata per la Sicilia Occidentale. I ragazzi si sono alternati in mare, in attività di inclusione, di divulgazione della cultura dell’ambiente marino, a cura di un nostro partner molto importante, ‘Mare Vivo’, e in attività di prevenzione sanitaria con la Società Italiana di Urologia e la Federazione Italiana Medici Pediatri. Un’iniziativa – ha concluso – che coniuga educazione, legalità e attenzione alla salute, coinvolgendo centinaia di studenti in attività concrete e formative”.

La tappa di Riposto, seconda del percorso dopo la partenza da Catania, conferma così il valore di un progetto che coniuga educazione, legalità e inclusione, offrendo ai giovani un’occasione concreta di crescita e consapevolezza, attraverso il contatto diretto con il mare e i suoi valori più autentici.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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