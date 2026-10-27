Lo hanno fatto di nuovo. Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si riconfermano le regine incontrastate della classe 49er FX e mettono a segno uno straordinario tris tricolore. Nelle acque del Golfo di Napoli, il duo azzurro ha conquistato il Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO) 2026 – la più importante manifestazione della vela d’altomare e olimpica nazionale – , ribadendo con forza la propria leadership ai vertici della vela nazionale.

Per le neo Campionesse italiane, oggi in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ma da sempre legate al Circolo Velico Sferracavallo – realtà nella quale sono cresciute sia fisicamente sia sportivamente – si tratta del terzo titolo tricolore in carriera, un risultato che conferma la continuità e la leadership dell’equipaggio ai vertici della vela nazionale. Questo ennesimo trionfo va ad arricchire una bacheca già prestigiosa, che oltre ai successi tricolori (Ancona 2023, Cagliari 2024 e adesso Napoli 2026) vanta il titolo di Campionesse del Mondo Juniores U23 conquistato nel 2024.





L’edizione 2026 del CICO – che ha visto la partecipazione di 400 velisti – si è rivelata estremamente avvincente dal punto di vista tecnico e tattico. In un campionato il cui programma è stato forzatamente concentrato nel fine settimana – con due sole giornate di gara effettive a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la prima parte della manifestazione –, la flotta femminile si è affrontata su un totale di 6 regate intense. Dopo le 4 prove completate nella giornata di giovedì, caratterizzate da vento sostenuto e onda formatasi nel golfo, Sofia e Giulia hanno gestito con maturità le ultime 2 decisive prove di sabato, mantenendo la testa della classifica e sigillando una vittoria meritata.

A margine della cerimonia di premiazione sul podio partenopeo, Sofia e Giulia non hanno nascosto la propria gioia: «Concludiamo questo campionato italiano davvero felici nelle acque del Golfo di Napoli. Sono state due giornate impegnative ma entusiasmanti nelle quali ci siamo divertite moltissimo e siamo riuscite a esprimere al meglio la nostra vela, portando a casa un nuovo titolo tricolore».





La vittoria è stata accolta con immenso entusiasmo presso la sede del CVSF, riconfermando il valore della scuola vela del circolo palermitano come fucina di eccellenze. «Vedere Sofia e Giulia conquistare il loro terzo titolo italiano in una classe acrobatica e complessa come il 49erFX è una gioia indescrivibile per tutti noi», ha dichiarato Giuseppe Giunchiglia, Presidente del Circolo Velico Sferracavallo. «Le abbiamo viste crescere giorno dopo giorno con dedizione e passione, fino a raggiungere i massimi livelli della vela olimpica e della flotta delle Fiamme Gialle. Questo risultato è la dimostrazione che il lavoro svolto con i giovani, improntato sui valori dello sport e della disciplina, porta a traguardi straordinari. Viva lo Sport e Viva la vela».

Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.