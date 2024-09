“Libertà, futuro, partenza e ripartenza, sono tante le parole e i legami tra l’oncologia e la vela”. Questo il significativo commento di Giusy Scandurra, direttore UOC Oncologia Medica, Ospedale Cannizzaro, esperta nel trattamento di tumori ginecologici e mammari – che affianca l’attività di Acto Sicilia – al termine della passata edizione di “Trezza in Vela”, l’iniziativa che accompagna la Giornata Internazionale dedicata alla prevenzione dei tumori ginecologici (20 settembre), nata dalla collaborazione di ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups) e l’associazione Acto, con il sostegno della Lega Navale Italiana.

E c’è attesa e tanto entusiasmo per la seconda edizione di “Trezza in Vela” in programma domenica 15 settembre ad Aci Castello. La manifestazione velica si svolgerà, a partire dalle ore 10.30, nella cornice dei Faraglioni, con partenza delle imbarcazioni partecipanti nello specchio acqueo antistante il Castello Normanno di Aci Castello puntando verso Capo Mulini, con boa di svincolo verso Catania e rientro ad Aci Trezza.

