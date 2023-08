Secondo appuntamento con le arti visive venerdì 11 a partire dalle 18.30 alla Tenuta Rasocolmo di Piano. Nell’ambito del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023 in mostra le opere dell’artista palermitana Pupi Fuschi. Il vernissage, dal titolo “Gli aquiloni pensano che la terra sia attaccata al filo”, è curato da Mariateresa Zagone.

Pupi Fuschi nasce a Palermo nel 1970 dove vive e lavora. Consegue la laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti della sua città nel 1997. Ha scelto uno pseudonimo creato all’inizio della sua carriera disegnando fumetti, utilizzando il nomignolo d’infanzia e il cognome della madre.

Dopo aver acquisito esperienze nel restauro pittorico, nel design e nell’illustrazione, dal 2009 si dedica principalmente alla pittura.

Appassionata di musica e moda, ha spesso collaborato all’organizzazione di eventi come consulente per il supporto tecnico/organizzativo. Ha al suo attivo diverse esposizioni in gallerie nazionali ed estere, collaborazioni periodiche con Istituti di cultura Italiana ed è presente in importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Realizza murales sia in ambito privato che pubblico, uno dei quali è stato recentemente dipinto su invito dell’U.O. Ematologia e Talassemia, Dipartimento di Pediatria dell’ARNAS Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo. E’ rappresentata a Budapest dalla galleria Ari Kupsus e a Firenze dalla Galleria ONart.

Il suo linguaggio sfugge a catalogazioni o appartenenze a correnti artistiche legate a movimenti artistici particolari per una naturale propensione alla costante evoluzione libera in più ambiti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.