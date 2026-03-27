Un viaggio attraverso le Commissioni legislative del Parlamento europeo, con una puntuale spiegazione dei principali dossier legislativi affrontati ed emendati nei cinque anni di mandato parlamentare dell’autrice. Un efficace excursus negli anni della pandemia Covid e della guerra russo-ucraina, fino alla rielezione di Donald Trump alla Presidenza degli USA.

Tante informazioni inedite inserite in un racconto fluido e lineare, che espone una visione fortemente critica delle Istituzioni UE in quanto scarsamente democratiche ed eccessivamente permeabili al potere delle lobby.





Un libro che smaschera ipocrisie, logiche meschine e processi decisionali opachi, come una lente di ingrandimento sul funzionamento del Parlamento europeo e dell’intero sistema dell’Unione, evidenziandone impietosamente tutta l’inadeguatezza ed inaffidabilità.

Il libro verrà presentato a Catania il 27 marzo alle ore 18.00 all’Airone City Hotel – Via Nuovalucello, 81

Luogo: AIRONE CITY HOTEL , VIA NUOVALUCELLO , 81, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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