Le casse della Regione Siciliana potrebbero avere una concreta e significativa boccata d’ossigeno se si desse piena attuazione alle prerogative previste dallo Statuto siciliano. Una partita che riguarda non soltanto il recupero di risorse finanziarie, ma anche la possibilità di rafforzare l’autonomia regionale, sostenere le politiche di sviluppo e garantire maggiori opportunità ai cittadini. Ma quanto potrebbe valere, in termini economici, la piena applicazione dello Statuto? Quali benefici potrebbero derivarne per il bilancio regionale? E, soprattutto, quali sono i passaggi istituzionali, normativi e amministrativi necessari per trasformare una previsione statutaria in una concreta opportunità per la Sicilia?





Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali la Cisl Sicilia darà risposta nel corso di un’iniziativa di presentazione del Manifesto per la piena attuazione dell’articolo 37 dello Statuto siciliano, in programma domani, venerdì 27 novembre, a partire dalle 9,30 nella Sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana.

Nel corso dell’iniziativa saranno illustrati i dati economici relativi alle risorse derivanti dalla piena applicazione dell’articolo 37 e le tappe necessarie per dare concreta attuazione alla norma, individuando responsabilità, strumenti e tempi. Interverranno il Segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, il segretario generale dell’Anci Sicilia, Mario Alvano, il presidente di Asael Matteo Cocchiara, il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università Kore, Raffaele Scuderi, Riccardo Compagnino, esperto di contabilità pubblica e Angelo Grasso, direttore generale di Confindustria Siracusa. Modererà il cronista dell’Ansa e presidente del Sindacato Stampa Parlamentare Siciliana, Alfredo Pecoraro.

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