Ha 38 anni, è mamma e moglie, Veronica Amodeo, prima presidente donna della Croce Rossa di Alcamo, ente al quale si è avvicinata dal mese di novembre 2014 quando un amico per il compleanno le regalò l’iscrizione al corso per diventare volontaria di Croce Rossa Italiana, e da quel momento ha subito capito di amare quella realtà che le ha permesso di dedicarsi a diversi aspetti del mondo del Volontariato per la realizzazione dei diversi obiettivi. “Vogliamo valorizzare il singolo a fronte di una crescita comune – dice Veronica Amodeo – per poter dare il massimo a tutela dei vulnerabili. Ho conosciuto qui persone meravigliose e fatto esperienze indimenticabili, diventando anche Istruttore e Formatore perché Croce Rossa è anche un ente di formazione. Vogliamo dare e fare sempre di più per la società e quest’associazione”. Vicepresidente ne è un’altra donna, Lavinia Andreea Tulbure, Consigliere Luiselle D’Angelo assieme ad altri due Consiglieri, Gaetano Messana e Giuseppe Cavarretta. Diversi i punti su cui si concentra l’attività della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità. In una lettera indirizzata ai colleghi volontari, veronica chiarisce che quanto egregiamente compiuto dai Presidenti Fabio Ferrara e Davide Bambina non può che spronare tutti ci a portare avanti, a testa alta, il lavoro già intrapreso da oltre un decennio. “Abbiamo una solida eredità da cui partire, sulla rotta tracciata di chi ha preceduto, nel nome della Croce Rossa e, soprattutto, del nostro Comitato, una realtà dove ogni singolo Volontario potrà vedere valorizzati i propri sacrifici, e la propria abnegazione. Un Comitato dove la voce di ciascuno sarà parte di un progetto corale e condiviso”. Il Consiglio Direttivo si propone di ascoltare tutti i Volontari ed essere sempre al servizio di tutti coloro che abbiano la necessità di supporto o di ascolto. Queste, in linea prioritaria, le coordinate guida dell’Ente: Volontariato, Princìpi e Valori, Salute, Inclusione Sociale.

