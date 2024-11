“Versante Est”, la manifestazione enoica che celebra cantine e aziende del comprensorio orientale del vulcano Etna, arriva in città per la sua ultima tappa del 2024, con “Versante Fest” la festa pop, glamour e inclusiva, direttamente nel cuore di Catania.

Sarà l’attesissimo Urban Wine Party “Versante Fest” a concludere l’edizione 2024 di “Versante Est”, la manifestazione enoica che ormai da anni celebra i vini, le cantine, le aziende della parte orientale del vulcano Etna. Un’avventura nata sotto il segno dell’amicizia tra gli imprenditori del territorio e che riparte proprio da un party pop, inclusivo, glamour e al tempo stesso all’insegna del relax e della spensieratezza, per avvicinare tutti, ma proprio tutti, dagli esperti ai neofiti, al mondo del vino… soprattutto dell’Etna, Versante Est!

Sarà infatti Catania, da poco proclamata Città del Vino, a ospitare sabato 30 novembre, a partire dalle ore 19,30 al SAL, in via Indaco n. 23, “Versante Fest”, la grande festa dei produttori vitivinicoli di Versante Est, con un ricco programma, che prevede oltre 60 etichette in degustazione, rinomati Chef del territorio, pronti a stupire il pubblico con prelibatezze finger food, musica live con la band 80’s Fahrenheit e la selezione musicale di Antonio Oliva.

Una scelta non casuale, quella di concludere il lungo calendario di eventi itineranti nel cuore del capoluogo etneo, che assieme al Versante Est del suo vulcano vuole rappresentare il primo, gradevole biglietto da visita per turisti, wine lovers, appassionati di enoturismo e semplici cittadini, che hanno voglia di riscoprire o di conoscere meglio il proprio territorio. Senza dimenticare i neofiti, quanti si avvicinano, magari timidamente, a questo straordinario mondo che è l’enogastronomia e il vino, in particolare, perché si riscoprano il piacere di stare insieme e la convivialità che sta dietro ad ogni calice. Un percorso fatto di freschezza, eleganza, sapidità, finezza e anche longevità che caratterizzano i vini etnei di Versante Est e che saranno ingredienti principali del “Versante Fest” .

Tutti aspetti che si sprigionano dai vini prodotti in questo territorio straordinario e che, in questa occasione, saranno degustati senza masterclass né corsi di formazione, ma semplicemente con la voglia di stare assieme e di conversare davanti a un calice. “Versante Fest”, dunque, l’ultimo grande appuntamento del fitto calendario di incontri di “Versante Est” 2024, come spiega uno dei primi fautori dell’iniziativa nata anni fa, nonché imprenditore storico del vulcano, Marco Nicolosi, di Villagrande, azienda che ha contribuito a scrivere la storia stessa dell’Etna DOC: “Siamo lieti di poter celebrare e, soprattutto, di concludere in città l’edizione 2024 di Versante Est con il Wine Party “Versante Fest”. Con questo atteso appuntamento cittadino, infatti, riscopriamo il primo ingrediente da cui nacque Versante Est, cioè l’amicizia, la voglia di stare assieme e di condividere le nostre esperienze, lavorative ma ancor prima umane, di produttori del vulcano.

Così – aggiunge Marco Nicolosi – con i vicini di casa e di impresa, la storica famiglia Scammacca, e con i nostri rispettivi sommelier, Claudio Di Maria e Alfonso Caltagirone, ci siamo detti: perché non condividere le nostre etichette in cene trasversali, per farle degustare contemporaneamente sia al pubblico che alla stampa.

Una formula che piacque molto e da cui nacquero in seguito i numerosi incontri di Versante Est in tour nelle nostre aziende: inizialmente con 4 cantine, poi diventate 9 e oggi giunte a venti”.

Ed è proprio questa una delle caratteristiche più belle di questa iniziativa: avere, allo stesso tempo, confini geografici così ben definiti, come quelli del Versante Est dell’Etna, eppure essere così inclusiva, tanto da accogliere quanti vogliono e vorranno farne parte nel tempo, “sconfinando” negli altri punti cardinali in nome della condivisione.

“Non siamo un’associazione e nemmeno un consorzio – conclude Marco Nicolosi – ma semplicemente un gruppo di imprenditori e di aziende che vogliono raccontare le caratteristiche del nostro Versante Est, convinti che proprio questo appassionante e appassionato racconto possa essere utile al territorio stesso, senza dire se è migliore o peggiore di altri e convinti invece che questi aspetti possano dare una nuova spinta a tutta la Sicilia del vino, tanto apprezzata a livello internazionale”.

Queste le Cantine partner di Versante Est che, con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa e che saranno presenti con le proprie etichette al wine party “Versante Fest”: Azienda Agricola Gaetano Russo, Barone Beneventano, Benanti, Cantine Di Nessuno, Cantine La Contea, Ciro Biondi, Etna Urban Winery, Gambino, Giò Emmanuele, I Custodi Delle Vigne Dell’ Etna, Iuppa, La Gelsomina, Mulsum, Murgo, Oro D’Etna, Tenute Mannino, Tenute Nicosia, Terra Costantino, Terre Di Nuna, Villagrande. Accanto a loro, ospiti, le Cantine Quinto Arco e Sassotondo con il suo progetto Ritorno.

Grande protagonista dell’appuntamento, naturalmente, anche il FOOD, con le degustazioni, in versione finger food, delle ricette preparate direttamente dagli Chef coinvolti dai Food partners.

Antonio Avalos per Mareide di Piazza Scammacca, Coop Agricola Apo Catania, Consorzio Dop Monte Etna, Ass.ne Apolio, Cantine Murgo, Duci La Monofficina, Francesco Daidone per Cortile Siciliano, Gabriele Vitale per Piazza Scammacca, Loredana Crisafi per Scuola Myda; Marco Timpanaro per Scirocco Sicilian Fish Lab, Mirko Pappalardo per Cantine La Contea, Seby Sorbello per Sabir, Serena Urzi’ per Bar Ernesto, Signora Lina per Quattro Archi, Valentina Rasa’ e Villagrande.

Negli accoglienti spazi di SAL, infatti, sarà possibile spaziare dalle oltre 60 etichette di vino in degustazione ai piatti di rinomati nomi della ristorazione etnea che esalteranno, nelle loro preparazioni, le eccellenti materie prime del Vulcano.

Ad essere presenti a “Versante Fest” , inoltre, saranno le sigle di Sommelier del territorio AIS, FISAR e ONAV (anche questo sintomo di voler fare squadra, a prescindere dalle appartenenze!), i partner tecnici Creazioni Di Franco Calì, Enoiltech, Fontalba,



Conclusa la festa, Versante Est riparte, a lavoro, per tutto il 2025 con gli appuntamenti in tour nelle varie cantine.



Luogo: SAL- Spazio Avanzamento Lavori, via Indaco, 23, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 30/11/2024

Data Fine: 01/12/2024

Ora: 19:30

Artista: versanteest

Prezzo: 41.89

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.