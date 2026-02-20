Sabato 21 febbraio, alle ore 16.30, presso la sede del Movimento 5 Stelle di Catania, in via Nino Martoglio 15, si terrà la riunione dei partiti del Centrosinistra sulle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in provincia di Catania e per determinare un’azione comune.

A questa riunione parteciperanno i coordinatori provinciali di: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi, Italia Viva, Azione, Partito Liberaldemocratico, Partito Socialista Italiano e Socialdemocrazia.





Tale iniziativa segue di qualche giorno l’appello lanciato dal Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro, ai segretari del Centrosinistra e delle forze civiche, invitandoli ad <<unirsi perché a Catania e nel suo territorio è necessaria la qualità di un nuovo centrosinistra: un progetto politico capace di avanzare proposte concrete e di costruire una pianificazione condivisa e complessiva, che eviti la duplicazione delle opere e punti invece alla realizzazione di interventi realmente utili ai cittadini e allo sviluppo del territorio… per far diventare grande il centrosinistra e le forze politiche “riformiste”, per un cambiamento a Catania e in provincia>>.

