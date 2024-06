Si svolgerà giovedì 6 giugno, alle ore 18.00, presso la sede dell’Associazione Siciliana Etnea Persone Svantaggiate ed Invalide (A.S.E.P.S.I. – E.T.S.) di via Canfora 133 a Catania, l’incontro dibattito dal tema: “MINORAZIONI, POVERTÀ, EMARGINAZIONE – priorità e soluzioni” per l’analisi delle necessità sociali delle persone svantaggiate e sull’accesso ai finanziamenti per il terzo settore.



Saranno presenti al dibattito Giovanni Pizzino e Lino Giuffrì, rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione.

Interverrà al dibattito l’avvocata Mattia Gattuso, esperta del settore, candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi, con la sigla politica di Alternativa Popolare, per la Circoscrizione Sicilia-Sardegna.

“Sono sempre più di estrema attualità le problematiche quali la povertà, l’emarginazione e le minorazioni. Da avvocato esperta in diritto assistenziale non posso non prestare attenzione alle disfunzioni sociali e alle conseguenze che ne derivano. L’Europa deve guardare anche a queste criticità, dando priorità a una debolezza diventata ormai endemica” – afferma l’avvocata Mattia (detta Tea) Gattuso.

*Poiché i posti a disposizione sono limitati, si richiede agli interessati di preannunciare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: associazione_ asepsi@tiscali.it, indicando semplicemente il numero delle persone che prenderanno parte al dibattito.

Luogo: Associazione Siciliana Etnea Persone Svantaggiate ed Invalide di Catania, via Canfora, 133, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.