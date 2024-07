Si è tenuta nella mattinata del 16 luglio 2024 presso la Presidenza della Regione Siciliana, la Conferenza dei Servizi in merito alla problematica ASU Beni Culturali, alla quale hanno partecipato oltre allo staff della Presidenza della Regione, anche l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell’Identità Siciliana, Il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e il Dirigente cel Servizio VI del Dipartimento Regionale Lavoro. Dopo ore di attesa, nel primo pomeriggio lo Staff della Presidenza della Regione ha comunicato alle OO.SS. per il tramite della DIGOS, che l’incontro con le Organizzazioni Sindacali per relazionare in merito a quanto discusso durante la Conferenza dei servizi è previsto per l’inizio della prossima settimana . In questi giorni infatti lo Staff della Presidenza della Regione ha la necessità di interloquire con il Presidente Schifani (oggi ancora convalescente ). Le OO.SS. FP CGIL, UGL autonomie Sicilia, Ale Ugl, Cobas – Codir, Confintesa, USB .

Indiranno per lunedì 22 luglio e martedì 23 luglio un sit-in da svolgersi presso la Presidenza della Regione . Qualora le risposte della Presidenza della Regione in merito alle problematica stabilizzazione ASU Beni Culturali non dovessero essere ritenute soddisfacenti e rassicuranti per i lavoratori, le Organizzazioni Sindacali daranno seguito allo sciopero del personale ASU di che trattasi preannunciato con l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione già in data 05/07/2024, già a decorrere da mercoledì 24 luglio 2024.

Le Segreterie Regionali FP CGIL, UGL autonomie Sicilia, Ale Ugl, Cobas – Codir, Confintesa, USB .



Queste le dichiarazioni di Barbara Gambino USB SICILIA

