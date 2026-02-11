Si è tenuto ieri, nella sede dell’Assessorato regionale alla Salute, un tavolo tecnico decisivo per il futuro del servizio di emergenza-urgenza nel distretto giarrese. All’incontro hanno partecipato i sindaci del comprensorio – con loro anche il deputato Ars Santo Primavera che è anche consigliere comunale a Giarre – e i vertici tecnici del settore, con l’obiettivo di risolvere le criticità legate alla copertura del servizio di soccorso nel territorio. Il primo, importante risultato ottenuto riguarda la comunità di Riposto. “L’esito del confronto – afferma il deputato Primavera – è stato positivo: è stato infatti sancito l’immediato ripristino della postazione dell’ambulanza nella cittadina marinara. Una notizia attesa da tempo che restituisce un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei turisti, alleviando la pressione sulle altre unità di soccorso della zona”.





Risolta l’emergenza di Riposto, l’attenzione si sposta ora su Mascali. L’obiettivo dichiarato è quello di potenziare l’attuale servizio attraverso la medicalizzazione dell’ambulanza. Dotare il mezzo di un medico a bordo è considerato un passaggio essenziale per garantire interventi tempestivi e risolutivi in un’area densamente popolata e con una viabilità spesso complessa.

Dal tavolo tecnico è emersa una necessità di natura strategica: l’inserimento definitivo di queste postazioni all’interno della programmazione SEUS (Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria).

“È fondamentale che queste postazioni non vivano di deroghe amministrative legate alla contingenza del momento – ha precisato il deputato del Mpa, Primavera – è stato ribadito durante l’incontro. L’obiettivo è la stabilizzazione del servizio tramite la programmazione ufficiale, l’unico strumento in grado di garantire continuità e certezza ai cittadini del distretto di Giarre, evitando che il diritto alla salute dipenda da provvedimenti temporanei.”

