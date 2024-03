L’Associazione San Filippo Neri di Roccapalumba, in collaborazione con la Parrocchia SS Pietro e Paolo di Roccapalumba, L’amministrazione Comunale e la Misericordia di Roccapalumba, organizza la quarantesima edizione della Via Crucis Vivente. Come ogni anno, la riproposizione scenica della passione e crocifissione di Cristo, si afferma nel palinsesto delle festività pasquali del paese, offrendo ai cittadini e a tutti i visitatori la possibilità di toccare con mano il frutto di un lavoro che dura diversii mesi. L’ambientazione non è mai casuale:strade, piazze e vie vengono accuratamente scelte e selezionate per offrirsi come palcoscenico naturale alla riproposizione della tentazione, durata quaranta giorni nel deserto, dell’ingresso a Gerusalemme, dove Gesù incontra i bambini, e poi Caifa, il giudizio di Pilato fino ad arrivare al Golgota, in una location incontaminata ed unica, tra le fenditure della maestosa Rocca che sovrasta tutto il paesino.

Più di 90 i personaggi coinvolti, seguiti dalla Regia di Vincenzo Grifò, e coadiuvati da un team di tecnici audio – luci. È fissata per sabato 23 marzo 2024, a partire dalle ore 18.00, l’edizione della Via Crucis Vivente 2024.





Luogo: All’aperto , ROCCAPALUMBA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 23/03/2024

Data Fine: 23/03/2024

Ora: 18:00

Artista: San Filippo Neri

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.