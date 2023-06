«Abbiamo ricevuto soltanto ieri la richiesta di incontro sulle Madonie circa la situazione di viabilità inerente lo svincolo di Tremonzelli ed il Ponte di Blufi, e ho dato già mandato al Dipartimento regionale Tecnico di convocare una riunione per mercoledì prossimo con i tecnici della Città metropolitana e fare il punto sulla situazione». Lo afferma Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, aggiungendo: «Relativamente al Ponte di Blufi, chiuso da 20 mesi, l’assessorato lavora da settimane con la Città metropolitana per trovare idonee soluzioni alla sua riapertura nelle more che la stessa ex provincia possa procedere ai lavori di manutenzione straordinaria del Ponte. Questo percorso è stato discusso e condiviso con i sindaci dell’Unione dei Comuni delle Madonie nel corso di una riunione convocata presso il Municipio di San Mauro Castelverde lo scorso mese di maggio alla quale io ero presente».

Inoltre, Aricò sottolinea: «Per quanto riguarda la chiusura dello svincolo di Tremonzelli, l’ANAS ha da tempo programmato e appaltato i lavori di manutenzione stradale e messa in sicurezza dello svincolo, a partire dal 2 maggio. Su intervento dell’assessorato, l’ANAS ha rinviato la chiusura dello svincolo di un mese per trovare soluzioni meno impattanti sul traffico del comprensorio, chiudendo dal 1 giugno solo l’uscita interna che dalle Madonie porta sull’autostrada A19 in direzione Catania, lasciando liberi sia gli accessi autostradali in ambedue le direzioni, che l’accesso interno all’autostrada verso Palermo. I lavori verranno quindi effettuati in fasi diverse per recare meno disagi possibili agli automobilisti. Inoltre su nostra indicazione l’ANAS ha potenziato la segnaletica prospiciente la galleria di Tremonzelli, per renderne più idonea la visibilità e quindi la fruizione da parte dei viaggiatori».

«Voglio inoltre ricordare che una settimana fa è stato chiuso il cantiere autostradale nei pressi dello svincolo di Resuttano in ambedue le direzioni, attività che ha ridotto il tempo di percorrenza dell’autostrada Palermo-Catania, e che entro fine mese chiuderemo anche il cantiere nei pressi dello svincolo di Scillato che ridurrà ulteriormente i tempi di percorrenza autostradale» conclude l’assessore Aricò.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.