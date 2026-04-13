IL PROGETTO DELLA LINEA C DEL TRAM a Palermo prevede l’abbattimento di 492 alberi, a partire da piazza Giulio Cesare, passando per corso Tukory fino al lungo filare di Ficus di via Ernesto Basile di fronte l’Università. Abbiamo realizzato questo breve e intenso video, raccogliendo le voci di chi è contrario all’uccisione di centinaia di alberi per la realizzazione di questo ingombrante progetto. Le parole di Concetta Amella, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, di Mario Guglielmino portavoce del Comitato per gli alberi di via Basile, di Gioacchino Genchi dell’Osservatorio Permanente sui Disastri Ambientali; le voci di alcuni residenti e negozianti di della strada. Un ennesimo polmone verde della città (la più inquinata dicono le statistiche) sacrificato per operazioni gigantesche che non ripristineranno quel verde necessario alla vita stessa delle centinaia di piante, ma anche alla salute pubblica.

Luogo: Via Ernesto Basile, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.