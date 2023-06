Shakespeare Summer Night, un progetto del Teatro Libero di Palermo che si terrà a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, dal 16 al 25 giugno alle 20,30.

Per questa, che è la terza edizione, saranno messi in scena due spettacoli: il primo è Shakespeare da bar, un progetto artistico di Tdb con la drammaturgia e la regia di Davide Lorenzo Palla. Uno spettacolo che accompagna il pubblico a riscoprire la bellezza di alcuni dei brani più celebri delle opere Romeo e Giulietta, Otello, Amleto, Antonio e Cleopatra, Macbeth.

Il secondo spettacolo, a seguire, è Come vi piace, progetto e regia di Alberto Giusta, con Alessia D’Anna, Luciano Falletta, Dario Frasca e Rebecca Sisti in cui vi sono due mondi in netta e diretta opposizione, che si specchiano l’uno nell’altro: da una parte quello del potere, del Ducato; dall’altra quello paradisiaco e ideale della Foresta di Arden.

“Siamo felici di ospitare anche quest’anno il teatro Libero con questa bellissima produzione che sono certo, ancora una volta, coinvolgerà molto il pubblico” ha commentato Marcello Barrale dell’associazione Urania, ente gestore di Villa Filippina.

Costo del biglietto 15 euro intero, 12 euro ridotto (under 25, convenzioni e abbonati del Teatro Libero).

