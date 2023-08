VILLA PENNISI IN MUSICA 2023 – Dal 8 al 13 agosto

di Press Service

07/08/2023

L’ATTESISSIMO RITORNO DELLA PIANISTA BEATRICE RANA IN SICILIA, L’OMAGGIO A EZIO BOSSO, I CONCERTI CON SALVATORE QUARANTA, KEVIN SPAGNOLO, LA PIÈCE TEATRALE CON L’ATTORE FIORENZO MADONNA SONO ALCUNI DEGLI APPUNTAMENTI IMPERDIBILI DELLA XV EDIZIONE DEL FESTIVAL

Anche per questa edizione, gli studenti dei corsi di architettura, insieme ai sound designer, hanno realizzato la ReS (RESONANT STRING SHELL), che verrà presentata al pubblico l’8 agosto e al cui interno si svolgeranno le principali attività artistiche del Festival. Tra le novità 2023, anche RADIO VPM

Dopo una settimana di concerti itineranti nella città di Acireale, a cura dei giovani musicisti internazionali e studenti delle masterclass della rassegna, il festival internazionale di musica e design entra nel vivo e si trasferisce nella sua dimora storica: i giardini di Villa Pennisi di Acireale, che ospitano l’evento da 15 anni.

Martedì 8 agosto, l’Opening Concert Gala è affidato a Kevin Spagnolo, giovane virtuoso del clarinetto, che insieme al Calamus Ensemble affronteranno un repertorio trasversale e dinamico attraverso quattro secoli di letteratura musicale per clarinetto, un crossover musicale che passa dal lirismo francese di Jean Baptiste Lully a quello verdiano, da Mozart a De Sarasate, da Mendelssohn a Kovacs. Mercoledì 9 agosto, serata interamente dedicata a Schubert attraverso una delle sue ultime composizioni, un vero testamento artistico che ne riassume l’estro romantico, l’innovazione di linguaggio e la profondità: il Quintetto con due violoncelliD.9561. L’esecuzione è affidata a Mirei Yamada, Sofia Bandini, Riccardo Savinelli, Diego Romano e Sara Gentile (entrambi professori dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia). Il 10 agosto, sul palco ReS, saliranno Beatrice Rana, tra le più acclamate pianiste della sua generazione e habitué del Festival, insieme a Massimo Spada, Mirei Yamada, Matteo Morbidelli, Matteo Introna e Alessandro Sacchetti. Il programma prevede l’esecuzione di due brani di rara esecuzione: il Quintetto con pianoforteop.151 del compositore due volte premio oscar Erich Wolfgang Korngold e Danze sinfoniche op.45a per due pianoforti, tra le partiture più fantasiose e impregnate da citazioni composte da Rachmaninov. L’11 agosto va in scena la prima rappresentazione assoluta di Il Corpo, pièce teatrale in quattro quadri, nata dalla penna di David Romano e liberamente ispirata da “La Sonata a Kreutzer” di Lev Tolstoj. Le musiche, affidate al Quartetto Klen, sono quelle di Leos Janáček e Fabio Massimo Capogrosso, giovanissimo compositore contemporaneo noto tanto nell’ambiente cinematografico, grazie alla fortunata collaborazione con Marco Bellocchio, quanto in quello Accademico. Sul palco, da segnalare la partecipazione straordinaria di Fiorenzo Madonna, tra i protagonisti della soap Un posto al Sole. Non poteva mancare un omaggio speciale alla musica di Ezio Bosso – amico della prima ora del Festival da lui stesso considerato come “un giardino segreto” Non poteva mancare un omaggio speciale alla musica di Ezio Bosso – amico della prima ora del Festival da lui stesso considerato come “un giardino segreto”. Il 12 agosto, l’ampio impaginato proposto da Villa Pennisi offre una sapiente alternanza di brani celebri, rari e totalmente inediti ed anticipa la pubblicazione Sony Music dei medesimi prevista per settembre ’23. Sul palco Mario Montore, David Romano, Matteo Baldoni, Elena Pavoncello, Riccardo Savinelli e Carlotta Libonati, Diego Romano e Vieri Piazzesi. Il concerto finale, domenica 13 agosto, è dedicato al grande repertorio strumentale ceco e affidato ad un ensemble d’eccezione composto da Mario Montore, David Romano, Salvatore Quaranta, Mirei Yamada, Riccardo Savinelli e Diego Romano chiamati ad eseguire il Piano trio trio in sol minore di Smetana e il Quintetto con il pianoforte op.81, n. 21 di Dvořák.

Per info: info@associazionemar.com

Per prenotazioni: https://www.eventbrite.com/o/33838598625

VILLA PENNISI IN MUSICA 2023 | FESTIVAL MUSICA SENZA FRONTIERE

Tutti i concerti sono a ingresso libero, tutti i concerti sono alle ore 20:30

VILLA PENNISI – Piazza Agostino Pennisi, 29

8 agosto “Opening gala concert”

Kevin Spagnolo e il Calamus Ensemble

Jean Baptiste Lully | La descente de Mars, Air du combat de lance d’Amadis, L’éco de Psiché

Wolfgang Amadeus Mozart | Ouverture da Il re pastore K 208

Béla Kovacs | Salute, Signor Rossini!

Carl Maria von Weber | III Rondò: Allegretto da Concerto n. 1 in fa minore op. 73

Felix Mendelssohn-Bartholdy | Konzerstück in fa minore op. 113 n. 1

Giuseppe Verdi | Solo da I vespri siciliani: “La primavera” Solo da La forza del destino

Felix Mendelssohn-Bartholdy | Konzerstück in re minore op. 114 n. 2

Traditional spirituals |Go tell it on the mountain, Swing low, I’m goin to sing, Soon ah will be done

Pablo de Sarasate | Fantasia da concerto su motivi da concerto dell’opera Carmen di Georges Bizet:

Entr’acte, L’amour est un oiseau rebelle, Près des remparts de Séville, Les tringles des sistres tintaient

9 agosto “Autumn Leaves”

Mirei Yamada e Sofia Bandini – violini

Riccardo Savinelli – viola

Diego Romano e Sara Gentile – violoncelli

Franz Schubert | Quintetto con due violoncelli in do maggiore, D.9561

10 agosto “Come dance with me”

Beatrice Rana e Massimo Spada – pianoforte

Mirei Yamada e Matteo Morbidelli – violini

Matteo Introna – viola

Alessandro Sacchetti – violoncello

Erich Wolfgang Korngold |Quintetto con pianoforte in mi maggiore op.151.

Sergej Rachmaninov | Danze sinfoniche op.45a per due pianoforti

11 agosto “Unfaithful”

“Il Corpo” drammaturgia di David Romano in quattro quadri

con Fiorenzo Madonna, David Romano e il Quartetto Klem

liberamente tratta da “La Sonata a Kreutzer” di Lev Tolstoj

musiche di Leos Janáček e Fabio Massimo Capogrosso

12 agosto “Time”

Mario Montore – pianoforte

David Romano, Matteo Baldoni, Elena Pavoncello – violini

Riccardo Savinelli e Carlotta Libonati – viole

Diego Romano – violoncello

Vieri Piazzesi – contrabbasso

Musiche di Ezio Bosso

13 agosto “Bohemian Rapsody”

Mario Montore – pianoforte

David Romano, Salvatore Quaranta, Mirei Yamada – violini

Riccardo Savinelli – viola

Diego Romano – violoncello

Bedřich Smetana |Piano trio in sol minore

Antonín Dvořák | Quintetto con il pianoforte in la maggiore op.81, n.21

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.