Cari concittadini, nella mia qualità di rappresentante della coalizione di Centro-Destra composta dalle liste “Fratelli d’Italia – Forza Italia – Villabate Alternativa – Villabate Libera e Forte – Rinascita Villabatese”, che sostengono la mia candidatura a Sindaco del nostro Comune nelle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ma anche nella mia semplice qualità di cittadino villabatese mi fa piacere augurare a tutti Voi e alle vostre famiglie una FELICE SANTA PASQUA e una gioiosa PASQUETTA.

Profitto dell’occasione per comunicarvi che la Coalizione ha completato i lavori prodromici alla campagna elettorale, che partirà a giorni senza particolari strolbazzamenti né plateali esibizioni, che non fanno parte della nostra costumanza di approccio all’elettorato, che deve valutare se meritiamo la vostra fiducia sulla base della qualità delle persone che ci mettono la faccia, della loro capacità di sapere amministrare un Comune multiproblematico come il nostro, dell’impegno dimostrato in passato, del senso di responsabilità che li contraddistingue. Non importa l’età del candidato Sindaco, che non è chiamato a fare una gara podistica nè di forza fisica; contano invece l’integrità della sua centralina che funziona al 1000×1000 e le sua indiscutibili capacità gestionali.

La coalizione che mi onoro di rappresentare ha già stilato il suo programma che spazia a 180° su tutte le problematiche villabatesi e prevede, non lo sterile cambiamento di amministratori pomposamente annunciato dalla coalizione antagonista (i cui candidati peraltro, sono gli stessi amministratori oppositori della sindacatura corrente) ma una serie di iniziative concrete che rilasceranno l’immagine di Villabate come città virtuosa e vivibile.

Il programma è già stato illustrato per alcuni singoli punti sui sociali ma sarà pubblicato per intero con l’ indicazione dei primi tre Assessori che copriranno la Giunta, uno dei quali è stato già individuato nel dott. Rosario COTTONE, rappresentante della lista “Villabate Libera e Forte”.

Ci vedremo presto nelle piazzette rionali, pronti a confrontarci in modo democratico con chi lo voglia.

Luogo: Villabate, Piazza della Regione , 1, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

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