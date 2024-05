Il 09 Aprile 2024 il Sindaco con determinazione nr.04 ha azzerato la Giunta Comunale,la motivazione che si evince dal documento è:”La necessità di rivedere l’assetto Politico del Comune in considerazione dei mutati equilibri politici”.Sarebbe opportuno comprendere per chiarezza,quali siano i mutati assetti politici,se si sono formati dei gruppi nuovi in consiglio comunale e quali sono.La Democrazia Cristiana prende atto delle scelte del Sindaco di cambiare la giunta e rimane in attesa della nuova composizione,considerato che è trascorso un mese dal suo azzeramento. Chiede al primo cittadino di velocizzare la scelta dei nuovi Assessori,in modo da dare risposte ai tanti cittadini che attendono.

Il Coordinatore Cittadino DC Valerio Pietraperzia.

Luogo: Corso Vittorio Emanuele , 494, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.