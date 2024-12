Domenica 22 Dicembre, in occasione delle festività natalizie, un gruppo di cittadini vestiti a tema natalizio ( Babbo Natale – Elfo), a bordo di una carrozza trainata da un cavallo a suon di musica natalizia, passerà per le vie del paese regalando un momento di felicità ai bambini e a tutta la cittadinanza. Farà soste nelle Piazzette del nostro territorio per donare caramelle e giocattoli, raccolti in una precedente donazione, il tutto in forma gratuita. L’evento avrà inizio alle 9.30.





Luogo: Villabate, Corso vittorio emanuele , 1, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

