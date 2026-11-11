Entusiasmo contagioso e tanta voglia di imparare. Si è conclusa con una giornata di festa e con l’attesa premiazione delle classi vincitrici il progetto “Villaggio dei Pompieri”, promosso dal Centro Commerciale Il Giardino di Avola e rivolto agli alunni delle scuole del territorio.

Il format, concepito da Wave Marketing Lab, ha trasformato la galleria dello shopping center siracusano, per l’intero mese di ottobre, in una vera e propria stazione dei Piccoli Pompieri, offrendo ai bambini un’occasione speciale per scoprire, attraverso il gioco e l’esperienza diretta, il mondo della prevenzione e della sicurezza antincendio.





Non soltanto un’avventura divertente, dunque, ma un percorso educativo costruito per trasmettere ai più piccoli conoscenze importanti: identificare la segnaletica, comprendere i comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di pericolo e imparare a gestire le emergenze con consapevolezza. Gli alunni si sono cimentati in prove pratiche, giochi e attività a tema, conquistando passo dopo passo la speciale “Tessera del Piccolo Pompiere”.





Il momento più atteso è stato quello della cerimonia conclusiva durante la quale sono state premiate le classi degli istituti comprensivi “De Amicis-Capuana” e “Bianca” che hanno saputo distinguersi per il maggior numero di piccoli partecipanti tesserati. Al primo posto si è classificata la 2A del plesso scolastico “Bianca” con 44 punti. Secondo posto per la classe 1D del plesso “De Amicis” con 41 punti. Il terzo gradino del podio con 30 punti è stato conquistato dalla 2B del plesso “Bianca”.

Il Villaggio dei Pompieri ha dimostrato come anche un centro commerciale possa diventare uno spazio di aggregazione e crescita, capace di andare oltre la tradizionale dimensione dello shopping per aprirsi alla comunità e promuovere iniziative di utilità sociale.





«Il progetto ha rappresentato un’importante opportunità per avvicinare i bambini ai temi della sicurezza – spiega Andrea Tinè, Direttore del Centro Commerciale Il Giardino – attraverso un linguaggio a loro familiare, quello del gioco e della partecipazione. Sono soddisfatto per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e per la risposta delle famiglie. La presenza degli alunni ha confermato il valore di un’iniziativa che ha saputo trasformare una lezione di prevenzione in un’esperienza da ricordare. Diventare piccoli eroi, in fondo, significa soprattutto imparare a proteggere sé stessi e gli altri. E la sicurezza, quando si impara divertendosi, diventa una lezione destinata a durare nel tempo».

Luogo: Centro Commerciale Il Giardino

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