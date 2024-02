In una giornata che resterà impressa nella memoria dei cittadini di Belmonte Mezzagno, il Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, ha assunto un ruolo cruciale nella battaglia per la riapertura della Strada Provinciale 38, da troppo tempo vessata da frane e smottamenti. Questa arteria vitale, che garantisce il collegamento con Santa Cristina Gela, rimane chiusa, lasciando la comunità in uno stato di isolamento e preoccupazione.

La decisione di Figuccia di depositare un’interrogazione parlamentare arriva al culmine di un incontro con i cittadini di Belmonte Mezzagno, che hanno condiviso le loro angosce e speranze per una soluzione rapida. “In un gesto che ha riacceso le speranze dei cittadini di Belmonte Mezzagno, mi sono fatto portavoce delle loro istanze, troppo a lungo ignorate,” ha dichiarato Figuccia. “La SP38 non è solo una strada; è un diritto alla sicurezza, alla mobilità, alla normalità che deve essere garantito.”

In una nota le parole del deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia





