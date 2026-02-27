Domenica 1 marzo alle ore 11:00, presso i locali del Giardino dei Colori in via Castellana 84-92, si terrà l’evento conclusivo del progetto itinerante “Vinci solo se non scommetti”, promosso dall’APS Associazione Terra Nostra di Palermo con il sostegno dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.





Nel corso dell’incontro saranno presentati e approfonditi i risultati raggiunti durante il percorso progettuale, che ha coinvolto attivamente il territorio in un’azione di sensibilizzazione e prevenzione. A chiudere la mattinata sarà l’esibizione del noto attore e comico palermitano Ivan Fiore, che con la sua arte ha accompagnato le diverse tappe del progetto, offrendo un’occasione per coniugare riflessione sociale e intrattenimento attraverso il linguaggio del cabaret.





“Il progetto – dichiara la responsabile Dott.ssa Veronica Tranchida – è nato con l’intento di contrastare i comportamenti a rischio, promuovendo scelte responsabili e stili di vita sani. L’obiettivo non è stato soltanto informare, ma anche sostenere e rafforzare le comunità locali, affinché possano diventare presidio attivo nella prevenzione di fenomeni che colpiscono in particolare i giovani, spesso intrappolati in dinamiche di dipendenza e marginalità sociale.”

