Ancora un riconoscimento per il Vermentino prodotto dall’enologo trapanese Vito Oddo: per il secondo anno consecutivo, il “Guerra e Pace” ha vinto la Medaglia d’oro al Campionato nazionale che si svolge a Diano Castello (Imperia), in Liguria.



«Chiudiamo la stagione 2024 bissando la medaglia d’oro conquistata lo scorso anno – commenta soddisfatto Vito Oddo (nella foto, con il vino premiato) – ma questa volta con il “Guerra e Pace” dell’annata 2023, che non è ancora in commercio», e ricorda che «questo ulteriore riconoscimento si aggiunge alla medaglia d’oro vinta appena un mese fa al campionato mondiale tenuto a Cagliari, dove l’annata 2022 ha lasciato il segno nella casa del Vermentino».

«Questa è la conferma che l’ossessione supera il talento» osserva Vito Oddo, che circa dieci anni fa ha creduto nel vermentino in terra trapanese ed è riuscito a coniugare le caratteristiche di un vitigno originario di altre regioni con il terroir (microclima e caratteristiche minerali) dell’estremità occidentale della Sicilia. «Non esistono missioni impossibili – dice – di fronte alla caparbietà e alla tenacia di chi è innamorato del proprio mestiere».





